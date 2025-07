Kreisklassen-11:4, Spielabbruch & eine 439-tägige Durstrecke endet

Außergewöhnliches Ergebnis in der Regensburger Kreisklasse! Bemerkenswert war auch der Spielverlauf. Eigentlich erwischten die Gäste den besseren Start, führten 2:0. Das hielt den TSV Oberisling aber nicht davon ab, nach seinem ersten Treffer (25. Minute) eine wahre Tore-Show abzufackeln. Von einem direkt verwandelten Freistoß bis hin zu einem Eigentor war alles dabei. 11:4 hieß es am Ende. Und das wie gesagt in der Kreisklasse.







Über ein Jahr hatten die Fußballer des TuS Schnaittenbach kein Spiel mehr gewonnen. Nach 439 Tagen hat die ellenlange Durststrecke endlich ein Ende gefunden. Nach dem personellen Aderlass und dem drastischen Rückzug in die A-Klasse Nord, startete der Bezirksliga-Absteiger dort mit einem 3:1-Heimsieg gegen die DJK Weiden II in die Saison. „Die Mannschaft wurde in den letzten Monaten komplett neu formiert, spielte zum ersten Mal in dieser Konstellation – und lieferte eine geschlossene, disziplinierte und leidenschaftliche Teamleistung, die Mut macht für alles was kommt“, so der Verein in den sozialen Netzwerken.







Die einen hatten das Siegen verlernt, die anderen das Verlieren. Nur ein einziges Punktspiel hatten die SF Ursulapoppenricht in den letzten zwei Spielzeiten verloren. Jetzt war es mal wieder so weit. Dieses Mal wurde die Mannschaft von Trainer Sven Seitz jedoch so richtig abgewatscht. Gastgeber SV Hahnbach entschied das Gemeindederby in der Bezirksliga Nord mit 7:1 für sich. Niemand der 400 Zuschauer hatte wohl mit solch einem Ergebnis gerechnet. Die, die es mit dem SVH hielten, hatten auf der Hahnbacher Kirwa was zu feiern.







Die Saison ist noch jung, da hatte die Kreisliga Ost schon ein erstes Topspiel zu bieten. Es prallten die hochgehandelten FC Ränkam und SpVgg Mitterdorf aufeinander. In Mitterdorf führt ja neuerdings der langjährige Leitwolf der DJK Vilzing, Christian Kufner, als Spielertrainer Regie. Kufner musste mit ansehen, wie Ränkams neuer Torjäger Joseph Altmann in der 90. Minute bei einer scharfen Flanke zur Stelle war – und den Ex-Bezirksligisten so zum vielumjubelten 1:0-Sieg führte.







Natürlich fiel auch das ein oder andere Traumtor. Für ein solches zeichnete sich Maximilian Ott vom BSC Regensburg verantwortlich. Aus 35 Metern traf er sehenswert zum 3:2 im Heimspiel gegen Thalmassing. Für den Klub hat dieser Sonntagsschuss historische Ausmaße. Es war der Siegtreffer zum ersten Bezirksliga-Sieg in der Vereinsgeschichte des BSC. Übrigens: Routinier Michael Zierl von der SG Peising traf in der Kreisliga 2 aus einer sogar noch ein paar Meter größeren Entfernung.







Diese Nachspielzeit hatte es in sich. Beim A-Klassen-Spiel zwischen Seubersdorf und Töging II stand es bis kurz vor Schluss 3:3. Es sollten aber noch drei Tore fallen – in Minute 91, 93 und 94. Endstand: 5:4 für die Hausherren.







Comeback-Qualitäten bewies der SV Burgweinting. Der Meisterfavorit der Kreisliga 1 sah im Auswärtsmatch bei Aufsteiger FC Laub schon wie der Verlierer aus. Er lag 0:3 hinten, konnte dann zumindest auf 1:3 verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es in die Nachspielzeit. Dort schlugen die Regensburger zwei Mal zu (92. und 94.), sicherten sich so doch noch einen Punkt.





Vor allem das Geschehen am Freitagabend waren gezeichnet von ergiebigen Regenfällen, die sich über Ostbayern entluden. Die Wetterkapriolen blieben nicht ohne Folge. So musste die Kreisliga-Partie FC Mintraching gegen den SV Donaustauf nach einer knappen halben Stunde abgebrochen werden. Derweil ging in Neumarkt nichts. Ein Wolkenbruch rund eine Stunde vorm geplanten Anpfiff sorgte letztlich dafür, dass das Heimspiel des ASV in der Bayernliga Nord gegen den FC Ingolstadt 04 II gar nicht erst angepfiffen wurden.



Abschließend noch ein Blick auf die höchsten Siege des Wochenendes. Mehr als die elf Tore des TSV Oberisling gelang keiner Mannschaft. Auch die TuS Hohenburg (A-Klasse Süd) und der TSV Tännesberg II (A-Klasse Nord) gewannen zweistellig. Und zwar jeweils 10:0. Maxhütte-Haidhof, der SC Regensburg II, Moosham, Obertraubling II, Kosova Regensburg II und Ensdorf II schossen je neun Tore. Im Kreisoberhaus zeichneten Aufsteiger FC Weiden-Ost II (7:0 gegen Haselmühl), die SG Painten (7:0 gegen Undorf) und der SV Freudenberg (7:3 in Köfering) für Sieben-Tore-Kantersiege verantwortlich.



Mit Blick auf die treffsichersten Stürmer stach Christian Höger heraus. Der Torjäger des TSV Tännesberg II schoss innerhalb von gut 20 Spielminuten vier Buden hintereinander. Wobei zwischen dem ersten und den weiteren Toren die Halbzeitpause lag. Insgesamt acht weitere Akteure trafen ebenfalls vier Mal.