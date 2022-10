Ausgebremst: Hohenpoldings Daniele Eibl (2. v. r.) wird hier von den Ottenhofenern Matthias Dietrich (Nr. 12), Lukas Meinzer (l.) und Felix Anzenberger vom Ball getrennt. Ansonsten konnte die DJK den FCH kaum stoppen. – Foto: DFI

Kreisklasse: Zehn wackere Berglerner reißen das Ruder rum SVE gewinnt Acht-Tore-Spektakel

Altenerding bleibt durch 1:0 Erfolg oben dran, FC Finsing verliert Tabellenführung an RW Klettham.

SVE Berglern 5 FC Forstern 3

„Ich muss der Mannschaft ein riesengroßes Lob für ihren Kampfgeist aussprechen. Die Zuschauer kamen heute alle auf ihre Kosten“, sagte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 4:3, Marcus Balbach. Am Freitagabend gab es bei Flutlicht ein packendes Acht-Tore-Spektakel. Am Ende hatte der Gastgeber trotz 75-minütiger Unterzahl das bessere Ende für sich. Michael Faltermeier brachte den SV früh in Front (8.), es folgte die mit Rot geahndete Notbremse von Francesco Murgia (15.). In der 35. Minute glich Forstern durch Tobias Keserü aus. Zwei Minuten später ging der Gastgeber dank eines eiskalt zu Ende gespielten Konters, den Matteo Gumpold sehenswert zum 2:1 veredelte, erneut in Führung (37.). Alexander Huber glich zum 2:2-Pausenstand aus (45.+2). Und nach dem Tor von Samuel Agyemang (54.) führte plötzlich Forstern. Doch dann trafen die zehn wackeren Berglerner auf der Zielgeraden in Person von Wolfgang Fischer (68.) sowie durch zwei Joker-Traumtoren der eingewechselten Marcus Balbach (75.) und Michael Bauer (80.) tatsächlich noch dreimal. SpVgg Altenerding 1 TSV Isen 0

Mit einem knappen und späten Sieg gegen Schlusslicht Isen ist Altenerding zurück in der Erfolgsspur. Die Hausherren waren von Beginn an spielerisch überlegen, taten sich aber aufgrund sehr defensiv orientierter Gäste lange Zeit schwer, Chancen zu kreieren. Nach einer knappen Stunde gab es einen berechtigten Elfmeter für die Isener. Gäste-Kapitän Emanuel Baumgartner war an der Strafraumkante gefoult worden, Marc Obermeier schoss den Strafstoß aber über das Tor. Kurz vor dem Ende erzielte der eingewechselte Adonai Ngombo nach Vorlage von Leonardo Tunjic den umjubelten Siegtreffer für die SpVgg (86.). Türkgücü Erding 2 FC Finsing 2 0

Torlos ging es in die Pause. Nach einer guten Stunde erzielten dann die Hausherren verdientermaßen die Führung. Spielertrainer Benji Tas hatte einen schönen Steckpass auf Kaan Cay gespielt. Dieser versenkte die Kugel im Netz, nachdem er den Torwart zuvor umkurvt hatte (64.). Nach einem Pass von Kaan Ünal machte Cay schließlich den Deckel drauf (90.+7). Tas sagte nach der Partie: „Wir hätten schon zur Pause 3:0 oder 4:0 führen müssen. Am Ende ein hochverdienter Sieg für uns und natürlich auch der erhoffte Befreiungsschlag.“ FC Hohenpolding 4 DJK Ottenhofen 0

„Es war wichtig für uns, dass wir von Anfang an eine gute Stabilität hatten und hinten gut gestanden sind. Wir haben seit längerer Zeit mal wieder zu Null gespielt und das Spiel im Griff gehabt“, sagte ein zufriedener Hohenpoldinger Chefcoach Dimitrios Petkos nach dem Abpfiff. Es war ein perfekter Nachmittag für den FCH, der bereits nach wenigen Spielminuten in Person von Vitus Hoerl 1:0 führte (9.). In Hälfte zwei dauerte es nicht lange, bis die Hausherren die Vorentscheidung herbeiführten. Maximilian Nitzl (54./58.) stellte binnen vier Minuten per Doppelpack auf 3:0. In der Schlussminute verwandelte Thomas Neumaier noch einen Strafstoß (90.). TSV Aspis Taufkirchen 1 SC Moosen 3

Ebenfalls ein Freitagabend-Flutlichtspiel gab es in Taufkirchen. Die Zuschauer in Taufkirchen sahen von Beginn weg ein gutes Derby, in dem die Moosener zunächst besser in die Partie fanden. Nach 20 Minuten die folgerichtige Führung: Spielertrainer Maxi Bauer traf nach einem missratenen Aspis-Klärungsversuch. Bis zur Pause traf Aspis zweimal die Latte. In der 72. Minute hatte Aspis-Goalgetter Julian Schaumaier dann die passende Antwort des immer besser werdenden Gastgebers parat und stellte auf 1:1. Fünf Minuten später brachte Bauer indes mit Kilian Kranich den Auswärtssieg – der Joker stach nach einem schnellen Konter nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung (82.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit machte Bauer selbst gegen nun immer mehr aufmachende Hausherren den Deckel drauf (90.). Aspis-Chefcoach Leo Balderanos resümierte: „Es war von beiden ein sehr gutes Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Am Ende ist der Sieg für die Moosener aber durchaus verdient.“ TSV St. Wolfgang 2 VfB Hallbergmoos 2 2

Beim TSV St. Wolfgang war es nach der Freistellung von Übungsleiter Harry Weiß (wir berichteten) das Heimspieldebüt des neuen Coaches Stephan Rottenwallner. Dank eines starken Solos und eines nicht weniger guten Abschlusses des jungen Alexander Stauch musste der neue Chefcoach nicht lange auf den ersten Treffer seiner Mannschaft warten (24.). Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte dann Manuel Grundner auf 2:0 (48.). Im Gegenzug verkürzte Lukas Ebner allerdings auf 1:2 für die Hallbergmooser (49.). Und in der Schlussphase stellte Kevin Schmid per Freistoß auch noch den Ausgleich her (78.). Ein leistungsgerechtes 2:2. TuS Oberding 1 RW Klettham 3