Kreisklasse: Wildenroth kassiert gegem Alling erste Saisonpleite

Der Bann ist gebrochen: Die SpVgg Wildenroth hat zum ersten Mal verloren. Der TSV Alling drehte einen Rückstand noch zu einem 3:2-Erfolg um.

Wildenroth - Über den Lautsprecher schallte der einstige Ohrwurm von Konstantin Wecker „So a saudumma Tag“. Für die SpVgg Wildenroth war das symbolisch. Mit 2:3 (2:3) bezog sie auf eigenem Gelände gegen den TSV Alling die erste Saison-Niederlage. Die Gastgeber hatten selbst eine zweimalige Führung in der Anfangsphase durch Timo Ritter (6.) und einen von Xaver Throm verwandelten Foulelfmeter (16.) nicht nutzen können.

Denn die Gäste fanden nicht nur stets eine prompte Antwort durch Metehan Aksoy (10.) und Simon Reitberger (18.). Der TSV drehte in der ersten halben Stunde die Partie sogar. Dass das Tor von Simon Kahl (26.) allerdings schon der Siegtreffer sein sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen.

Denn in der zweiten Halbzeit drängten die an der Tabellenspitze stehenden Gastgeber mächtig auf den Ausgleich. Sogar Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer musste nach dem Schlusspfiff eingestehen: „Einige Male haben wir um den Ausgleich gebettelt.“ Manchmal war es die Fußspitze eines leidenschaftlich verteidigenden Allinger Mannschaftskameraden, die den 3:3-Ausgleich verhinderte.

Führung nicht clever verteidigt

Ansonsten war der gut aufgelegte TSV-Schlussmann Michele Tirabasso Endstation. Sogar von zwei Behandlungen, als er kurz angeschlagen war, hatte sich Tirabasso nicht beeindrucken lassen. So konnte am Ende Kiffer „von einer sehr guten Reaktion“ auf das 0:2 gegen den FC Puchheim vor einer Woche sprechen.

Derweil musste Wildenroths Coach Nils Hufschlag feststellen, „dass wir in der ersten Hälfte nach den beiden Führungstreffern nicht clever waren“. Es habe also nichts genutzt, dass man eigentlich ganz gut in die Partie gekommen sei. Hufschlag monierte außerdem kurz vor der Halbzeit einen weiteren Elfmeter. „Das hätte für die Pause ein ganz anderes Gefühl gemacht“, so Hufschlag. Die Niederlage wollte er daran aber nicht festmachen.

Denn im zweiten Durchgang investierte die Spielvereinigung sehr viel. Das brachte ihr zwar ein deutliches Plus an Spielanteilen ein und schuf auch die eine oder andere gefährliche Situation im gegnerischen Strafraum. Wildenroth war aber in einigen Phasen auch auf der vergeblichen Suche nach einer kreativen Idee. Dennoch hakte Hufschlag die Begegnung recht schnell ab – enttäuscht zwar, aber nicht niedergeschlagen: „Davon werden wir uns bestimmt nicht unterkriegen lassen.“