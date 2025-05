Kreisklasse: Verfolgerduell am Nordring

Spitzenspiele in der Kreisklasse 2: Der TSV Otterfing empfängt die DJK Darching, der FC Rottach-Egern ist bei Tabellenführer Deisenhofen III zu Gast.

Die Top Vier der Kreisklasse 2 stehen sich am Wochenende in direkten Duellen gegenüber. Der FC Rottach-Egern ist beim Tabellenführer FC Deisenhofen III zu Gast, der TSV Otterfing empfängt die DJK Darching. Zudem warten Heimspiele auf die SG Hausham und den TuS Holzkirchen II. SG Hausham – TSV Grünwald II (Sa., 15 Uhr) Nach den beiden Unentschieden gegen die Kellerkinder aus Waldram und Baiernrain/Dietramszell wartet eine unangenehme Aufgabe auf die Kicker der SG Hausham. Sie empfangen den spielstarken Aufsteiger TSV Grünwald II, der allerdings noch um den Klassenerhalt kämpft. „Es wird ein schwieriges Spiel. Grünwald hat eine junge und spielerisch gute Mannschaft“, erklärt SG-Coach Markus Weinbacher. Zudem ist der Kader der Knappen sehr dünn besetzt. „Es wird sehr eng, wir müssen mit der Zweiten auffüllen“, berichtet Weinbacher. Während der Woche hat er mit seinen Schützlingen die Fehler des jüngsten Spiels in Dietramszell aufgearbeitet. „Wir wollen auftreten, wie im Hinspiel und nicht als Verlierer vom Platz gehen. Es hat damals richtig Spaß gemacht, zuzuschauen“, sagt Weinbacher. Beim ersten Aufeinandertreffen trennten sich die Teams nach einem sehenswerten Duell mit einem 0:0. FC Deisenhofen III – FC Rottach-Egern (Sa., 16 Uhr) Nach zuletzt drei Punkteteilungen gegen Gaißach/Wackersberg, Darching und die Reisach reist der FC Rottach-Egern zum Tabellenführer FC Deisenhofen III. Zu verlieren haben die Kicker vom Birkenmoos dabei nichts, sie gehen als Tabellenvierter ohne Druck in die Partie. „Bei extrem heimstarken Deisenhofenern erwartet uns eines der schwersten Spiele der Saison“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Zudem hat sich die personelle Lage bei den Gästen weiter verschärft. Beim 2:2 in Reichersbeuern hatten den Rottachern bereits einige Stammkräfte gefehlt. „Wir sind personell noch stärker dezimiert als in der Vorwoche. Dennoch werden wir alles versuchen, um in den Bereich eines Punktgewinns zu kommen. Auch wenn dies sicherlich sehr schwer wird“, sagt Gruber. TuS Holzkirchen – SG Ascholding/T. (Sa., 16 Uhr) Mit dem Mut der Verzweiflung empfängt der TuS Holzkirchen II die SG Ascholding/Thanning. Coach Freddy Waizmann hat den Mai zum „Monat der Wahrheit“ ausgerufen und sagt: „Es geht um Hoffnung, um den Klassenerhalt – und vielleicht um den Startschuss zu einem späten Fußballwunder.“ Sechs Punkte Rückstand haben die Holzkirchner bereits auf den Relegationsplatz. „Es ist für uns ein Alles-oder-nichts-Spiel. Es geht um Charakter, Leidenschaft und die Hoffnung, das Ruder noch einmal herumzureißen“, erklärt Waizmann. Für die Hausherren zählen gegen die kampfstarken Gäste nur drei Punkte, sonst wird der Abstieg in die A-Klasse kaum mehr zu vermeiden sein. TSV Otterfing – DJK Darching (So., 15 Uhr) Die Festspielwochen gehen für den TSV Otterfing weiter. Man empfängt die DJK Darching zum Verfolgerduell. „Wir wollen an die Leistung des Pokalspiels anknüpfen, und das Ziel sind natürlich drei Punkte“, stellt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban klar. Am Mai-Feiertag mussten sich die Otterfinger, wie berichtet, im Kreis-Finale des Toto-Pokals dem Kreisliga-Ersten Geiselbullach trotz einer starken Leistung mit 2:3 geschlagen geben. Der Kader der Hausherren bleibt gleich, es gibt einige Alternativen, um dem Kräfteverschleiß entgegenzuwirken. Auch bei den Gästen sind die personellen Voraussetzungen gut. „Wir sind bis auf einen Verletzten komplett und werden mit der gleichen Mannschaft antreten wie in der Vorwoche“, verrät DJK-Coach Hans Brumbauer. Damals musste sich die DJK dem FC Deisenhofen III trotz einer starken ersten Halbzeit und Pausenführung mit 1:3 geschlagen geben. „Otterfing hat eine gut eingespielte Mannschaft und ist sehr heimstark. Sie liegen vier Punkte vor uns, wenn wir dranbleiben wollen, müssen wir gewinnen. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden dürfte es für uns mit der Relegation gelaufen sein“, sagt Brumbauer.

Thomas Spiesl