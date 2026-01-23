Kreisklasse-Teams unter dem Hallendach: Schwedt wird zur Bühne

– Foto: Volkhard Patten

Am Sonntag, 25. Januar 2026, gehört die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt ganz dem Hallenfußball der Kreisklasse. Beim Hallencup der Kreisklasse Uckermark treffen acht Mannschaften aufeinander, die sonst auf den Sportplätzen der Region um Punkte kämpfen. Zehn Minuten Spielzeit, zwei Vierergruppen und eine komplette Finalrunde sorgen für ein Turnier, das keine Pausen kennt und jede Aktion spürbar macht.

In der Gruppe A stehen sich die SG Crussow, der Warnitzer SV Blau-Weiß, der Potzlower SV 49 und die SpG Criewen/Schwedt II gegenüber. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Spielanlagen und verspricht enge Begegnungen. Jeder Punkt kann entscheidend werden, denn nur die beiden besten Teams erreichen das Halbfinale.

Gruppe B: Lokale Duelle mit Brisanz

Die Gruppe B ist mit dem FSV City 76 Schwedt, dem FC Husaria Schwedt II, der SpG Storkow/Vietmannsdorf II und dem SV Rot Weiß Carmzow besetzt. Mehrere Mannschaften aus dem direkten Umfeld treffen hier aufeinander, was dem Wettbewerb zusätzliche Würze verleiht. Gerade diese lokalen Vergleiche entwickeln in der Halle oft eine eigene Dynamik. Der Auftakt als erste Standortbestimmung

Mit dem ersten Spiel um 16 Uhr beginnt der Turniernachmittag. Von da an folgt Partie auf Partie im engen Zeitfenster. Schon nach den ersten Begegnungen zeichnen sich Tendenzen ab, doch in der Halle können sich Tabellenbilder schnell verschieben. Ein Tor mehr oder weniger kann über Platz eins oder drei entscheiden.