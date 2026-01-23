Kreisklasse-Teams unter dem Hallendach: Schwedt wird zur Bühne

Am Sonntag, 25. Januar 2026, gehört die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt ganz dem Hallenfußball der Kreisklasse. Beim Hallencup der Kreisklasse Uckermark treffen acht Mannschaften aufeinander, die sonst auf den Sportplätzen der Region um Punkte kämpfen. Zehn Minuten Spielzeit, zwei Vierergruppen und eine komplette Finalrunde sorgen für ein Turnier, das keine Pausen kennt und jede Aktion spürbar macht.
Gruppe A: Ausgeglichenheit von Beginn an
In der Gruppe A stehen sich die SG Crussow, der Warnitzer SV Blau-Weiß, der Potzlower SV 49 und die SpG Criewen/Schwedt II gegenüber. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Spielanlagen und verspricht enge Begegnungen. Jeder Punkt kann entscheidend werden, denn nur die beiden besten Teams erreichen das Halbfinale.
Gruppe B: Lokale Duelle mit Brisanz
Die Gruppe B ist mit dem FSV City 76 Schwedt, dem FC Husaria Schwedt II, der SpG Storkow/Vietmannsdorf II und dem SV Rot Weiß Carmzow besetzt. Mehrere Mannschaften aus dem direkten Umfeld treffen hier aufeinander, was dem Wettbewerb zusätzliche Würze verleiht. Gerade diese lokalen Vergleiche entwickeln in der Halle oft eine eigene Dynamik.
Der Auftakt als erste Standortbestimmung
Mit dem ersten Spiel um 16 Uhr beginnt der Turniernachmittag. Von da an folgt Partie auf Partie im engen Zeitfenster. Schon nach den ersten Begegnungen zeichnen sich Tendenzen ab, doch in der Halle können sich Tabellenbilder schnell verschieben. Ein Tor mehr oder weniger kann über Platz eins oder drei entscheiden.
Der Übergang in die K.-o.-Phase
Nach Abschluss der Gruppenphase folgen die Halbfinals, die für den frühen Abend angesetzt sind. Hier treffen der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B sowie der Erste der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe A. Ab diesem Zeitpunkt zählt nur noch das direkte Duell, Absicherung durch weitere Spiele gibt es nicht mehr.
Platzierungsspiele als Teil des Wettbewerbs
Auch für die Mannschaften, die das Finale nicht erreichen, endet der Turniertag nicht abrupt. Spiele um Platz sieben, Platz fünf und Platz drei sorgen dafür, dass alle Teams bis zum Ende gefordert bleiben. Diese Begegnungen sind oft von besonderem Ehrgeiz geprägt, weil sie die letzte Möglichkeit bieten, ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen.
Das Finale als Höhepunkt des Abends
Den Schlusspunkt des Turniers bildet das Finale, das um 19.25 Uhr ausgetragen wird. Zehn Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim Hallencup der Kreisklasse Uckermark. Nach einem langen Nachmittag voller enger Spiele, kurzer Pausen und hoher Intensität geht es im Endspiel um mehr als nur einen Pokal: um Prestige, Selbstvertrauen und einen gelungenen Hallenauftritt.