Kreisklasse: SV Germering verspielt eine Zwei-Tore-Führung

Es hat nicht gereicht für einen Sieg: Der SV Germering führt zwar mit zwei Toren. Doch am Ende steht ein Unentschieden gegen den SF Breitbrunn.

Germering - Wie in den letzten beiden Spielen ist der SV Germering nicht wie ein Tabellenletzter aufgetreten. Diesmal konnten sich die Gastgeber beim 2:2 (1:0) gegen die Sportfreunde Breitbrunn zumindest halb belohnen und das zweite Unentschieden der Saison erzielen.

Allerdings war lange Zeit mehr drin für den Kreisklassisten. Denn Samuel Huber (13.) und Markus Schönbauer (61.) hatten für eine durchaus geschmeidige 2:0-Führung des SV Germering gesorgt. Die hatte auch bis zum Anschlusstor von Xaver Scheidl (72.) Bestand. Der SVG verteidigte mit viel Eifer, musste aber durch Samuel Eisele in letzter Minute doch noch den Ausgleich hinnehmen.