Kreisklasse statt Landesliga: Planeggs Torjäger Valentino Gavric mit ungewöhnlichem Wechsel „Drei wunderschöne Jahre in Planegg“ von Sarah Georgi · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

Valentino Gavric lief seit 2023 für den SV Planegg-Krailling auf. – Foto: Srdjan Jovic

Der SV Planegg-Krailling hat einen seiner besten Torjäger der vergangenen Jahre verloren. Valentino Gavric spielt künftig für Croatia München.

Bis vor ein paar Wochen war Valentino Gavric eine der wichtigsten Stützen des SV Planegg-Krailling. Auch dank ihm spielt der Verein in der kommenden Saison in der Landesliga. In der diesjährigen Aufstiegssaison erzielte er in 20 Spielen 13 Treffer und war damit hinter Knipser Aleksandar Demonjic der zweitbeste Torschütze des Teams. Ebenso spielte er alle Relegationsspiele und erzielte einen weiteren Treffer. Statt mit dem Team aber in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen, hat sich Gavric für einen Wechsel zu Croatia München entschieden. „Aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen ist es mir aktuell nicht möglich, in der Landesliga zu spielen“, so der Kroate gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Gavric wird dem SV Planegg-Krailling „weiterhin als Fan verbunden bleiben“ Beim SV Planegg-Krailling zeigte man Verständnis für die Gründe von Gavrics Wechsel. „Die Trennung verlief sehr fair und respektvoll. Ich werde dem SV Planegg weiterhin als treuer Fan verbunden bleiben. Ich habe drei wunderschöne Jahre in Planegg erlebt und ausschließlich lobende Worte für den Verein, die Verantwortlichen und natürlich meine Mitspieler, mit denen mich auch privat Freundschaften verbinden“, sagt der 31-Jährige über seinen Abschied.

Manchmal wurde es auch artistisch. Gavric mit einer Flugeinlage im Spiel gegen den SV Waldperlach. – Foto: Srdjan Jovic