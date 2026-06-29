Kreisklasse statt Landesliga – Gavric ab sofort beim FC Croatia München Nach Landesliga-Relegation mit Planegg von Sarah Georgi · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Private und berufliche Verpflichtungen nennt Valentino Gavric (r.) als Grund für seinen Wechsel zum FC Croatia. Anstatt in der Landesliga für den SVP spielt der 31-Jährige nächste Saison also in der Kreisklasse. – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Landesligaaufsteiger SV Planegg-Krailling hat einen seiner besten Torjäger der vergangenen Jahre verloren. Valentino Gavric spielt künftig für Croatia München – in der Kreisklasse.

Bis vor ein paar Wochen war Valentino Gavric eine der wichtigsten Stützen des SV Planegg-Krailling. Auch dank ihm und seiner herausragenden Offensivqualitäten spielt der Verein in der kommenden Saison in der Landesliga. In der diesjährigen Aufstiegssaison erzielte er in 20 Liga-Spielen 13 Treffer und war damit hinter Top-Knipser Aleksandar Demonjic (32 Tore) der zweitbeste Torschütze des Teams. Ebenso bestritt der 31-Jährige sämtliche Aufstiegsrelegationsspiele und netzte dort ebenfalls einmal ein. Aber statt mit dem Team in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen, hat sich Gavric für einen Wechsel zu Croatia München entschieden. Dort kickt er in der kommenden Saison nur in der Kreisklasse, also drei Ligen tiefer als der SVP. „Aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen ist es mir aktuell nicht möglich, in der Landesliga zu spielen“, sagt der Kroate.

Beim SV Planegg-Krailling zeigte man Verständnis für die Gründe von Gavrics Wechsel. „Die Trennung verlief sehr fair und respektvoll. Ich werde dem SV Planegg weiterhin als treuer Fan verbunden bleiben. Ich habe drei wunderschöne Jahre in Planegg erlebt und ausschließlich lobende Worte für den Verein, die Verantwortlichen und natürlich meine Mitspieler, mit denen mich auch privat Freundschaften verbinden“, sagt der 31-Jährige über seinen Abschied. Auufstiegsambitionen sind vorhanden Seit 2023 war Gavric in Diensten des SVP und stieg gleich in seiner ersten Saison mit dem Team in die Bezirksliga auf. Bester SVP-Torschütze damals? Gavric, dem 31 Treffer gelangen. Erfahrung hatte er unter anderem als Profi in Bosnien sowie aus der Bayernliga und der Futsal-Regionalliga mit nach Planegg gebracht. Doch nun ist Schluss im Würmtal, und für den Kroaten beginnt bei Croatia München ein neues Kapitel.