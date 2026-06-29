Kreisklasse statt Landesliga – Gavric ab sofort beim FC Croatia München

Landesligaaufsteiger SV Planegg-Krailling hat einen seiner besten Torjäger der vergangenen Jahre verloren. Valentino Gavric spielt künftig für Croatia München – in der Kreisklasse.
Bis vor ein paar Wochen war Valentino Gavric eine der wichtigsten Stützen des SV Planegg-Krailling. Auch dank ihm und seiner herausragenden Offensivqualitäten spielt der Verein in der kommenden Saison in der Landesliga. In der diesjährigen Aufstiegssaison erzielte er in 20 Liga-Spielen 13 Treffer und war damit hinter Top-Knipser Aleksandar Demonjic (32 Tore) der zweitbeste Torschütze des Teams. Ebenso bestritt der 31-Jährige sämtliche Aufstiegsrelegationsspiele und netzte dort ebenfalls einmal ein.
Aber statt mit dem Team in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen, hat sich Gavric für einen Wechsel zu Croatia München entschieden. Dort kickt er in der kommenden Saison nur in der Kreisklasse, also drei Ligen tiefer als der SVP. „Aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen ist es mir aktuell nicht möglich, in der Landesliga zu spielen“, sagt der Kroate.
Beim SV Planegg-Krailling zeigte man Verständnis für die Gründe von Gavrics Wechsel. „Die Trennung verlief sehr fair und respektvoll. Ich werde dem SV Planegg weiterhin als treuer Fan verbunden bleiben. Ich habe drei wunderschöne Jahre in Planegg erlebt und ausschließlich lobende Worte für den Verein, die Verantwortlichen und natürlich meine Mitspieler, mit denen mich auch privat Freundschaften verbinden“, sagt der 31-Jährige über seinen Abschied.
Seit 2023 war Gavric in Diensten des SVP und stieg gleich in seiner ersten Saison mit dem Team in die Bezirksliga auf. Bester SVP-Torschütze damals? Gavric, dem 31 Treffer gelangen. Erfahrung hatte er unter anderem als Profi in Bosnien sowie aus der Bayernliga und der Futsal-Regionalliga mit nach Planegg gebracht. Doch nun ist Schluss im Würmtal, und für den Kroaten beginnt bei Croatia München ein neues Kapitel.
Überzeugt hat ihn beim kroatischen Verein das Konzept der neuen Vereinsführung um Mario Gačić. Nach mehreren Jahren in der Kreisklasse soll es für die erste Mannschaft wieder höher gehen. Die bisherigen Verstärkungen lassen aufhorchen. Auch deshalb ist für Gavric das Ziel klar: „Ich erwarte am Ende der Saison einen Platz unter den ersten beiden Mannschaften.“
Folgt also schon bald die nächste Aufstiegsfeier oder zumindest Aufstiegsrelegation für Gavric? Mit der Schützenhilfe des 31-Jährigen, der seines ebenfalls von Planegg zu Croatia München gewechselten Teamkollegen Mario Simic und den weiteren Neuzugängen könnte dieses Unterfangen in der nächsten Saison klappen. Seine Erfolgsbilanz beim SVP war jedenfalls beachtlich – von der Kreisliga bis in die Landesliga in nur drei Jahren.