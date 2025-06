Kreisklasse-Relegation Zugspitze: Reisach und Peiting II halten Klasse

Die SG Reisach machte in einem packenden Spiel ihre Daseinsberechtigung in der Kreisklasse perfekt. Mit dem 2:1-Erfolg im Rücken gingen die Reisacher gegenüber den Fischbachauern mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel. Dieser wurde in der Anfangsphase verdreifacht, als Reisach dank eines Eigentors von Quirin Leitner (19.) und dem Treffer von Paul Bartsch (24.) auf 4:1 nach Hin- und Rückspiel stellte. In der Folge kamen die Hausherren besser in die Partie und konnten noch in Hälfte eins durch Heinrich Isenmann und Maximilian Bucher ausgleichen (29. und 45.). Nach dem Seitenwechsel blieb der SF dran, Isenman gelang der Doppelpack (55.), nun stand es 4:4. In der 75. Minute erzielte Marinus Kröll jedoch das 4:3 für Reisach, in der Nachspielzeit machte Florian Kappelsberger den Deckel drauf (90.+4). Die SF Fischbachau bleibt in der kommenden Saison A-Klassist.

SF Fischbachau – SG Reisach 3:4

SF Fischbachau: Georg Auracher, Lukas Wagner (35. Maximilian Bucher) (89. Kilian Rohbogner), Andreas Drainer (56. Alexander Bonleitner), Severin Kaffl, Korbinian Zehetmeier, Andreas Funk (79. Anian Kraushofer), Marinus Trickl, Heinrich Isenmann, Anton Bucher, Quirin Leitner, Julian Simbeck - Trainer: Michael Kellerer

SG Reisach: Michael Mangold, Peter Haberl (73. Christian Alramseder), Martin Schaffer (29. Michael Harrer) (69. Markus Haberl), Tobias Bebber (79. Florian Kappelsberger), Paul Bartsch, Lukas Schubert, Tim Krautheim, Thomas März, Korbinian Melf, Elias Kubiczek (56. Korbinian Haberl), Marinus Kröll - Trainer: Siegfried Saller

Tore: 0:1 Quirin Leitner (19. Eigentor), 0:2 Paul Bartsch (24.), 1:2 Heinrich Isenmann (29.), 2:2 Maximilian Bucher (45.), 3:2 Heinrich Isenmann (55.), 3:3 Marinus Kröll (75.), 3:4 Florian Kappelsberger (90.+4)