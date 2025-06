Kreisklasse-Relegation Zugspitze: Reisach und Peiting halten Klasse

In der Relegation zur Kreisklasse im Kreis Zugspitze standen heute die letzten Entscheidungen an. In einem Sieben-Tore-Spektakel zog die SG Reisach den Längeren. Dem TSV Peiting II reichte ein Treffer, um das Ticket für die kommende Saison zu lösen. Die beiden A-Klassisten SV Erpfting und SF Fischbachau gingen leer aus und bleiben in ihren Ligen. Die-Live Ticker zum Nachlesen.