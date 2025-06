Kreisklasse-Relegation Zugspitze: Fischbachau gleicht aus!

In der Relegation zur Kreisklasse in Kreis Zugspitze stehen heute die letzten Entscheidungen bevor. Kreisklassist SG Reisach bezwang im Hinspiel A-Klassist SF Fischbachau knapp - im Rückspiel heute Nachmittag ist noch alles drin. Noch enger ist die zweite Spielpaarung zwischen dem TSV Peiting II und dem SV Erpfting, das Hinspiel endete mit einem Remis. Die-Live Ticker in der Übersicht.