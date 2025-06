Kreisklasse-Relegation Zsp LIVE: Entscheidung zwischen Rott und FCH

Zwei Duelle in der Relegation zur Kreisklasse stehen heute im Kreis Zugspitze an, doch nur in Rott fällt die Entscheidung. Hofstetten gastiert beim TSV und hat die besseren Karten: Im Hinspiel schlug der Kreisklassist den A-Klassisten mit 3:1. Eine Stunde später in Sachsenkam das nächste Highlight-Spiel: Im Relegationshinspiel empfängt die SG Reisach den SF Fischbachau. Die Live-Ticker.