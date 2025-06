Kreisklasse-Relegation Zsp LIVE: Althegnenberger Doppelschlag

Am heutigen Mittwochabend stehen die nächsten zwei Hinspiele zur Kreisklassen-Relegation Zugspitze an. Im Duell Zweitplatzierter der A-Klassen gegen Kreisklassisten entscheidet sich in Hin- und Rückspiel der Kreisklassist für die kommende Saison. Um 18:30 Uhr muss der FC Landsberied zuhause gegen den SV Althegneneberg ran, während der FC Bad Kohlgrub beim SV Raisting anheuert. Die Liveticker.