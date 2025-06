Kreisklasse-Relegation I/S LIVE: Gelingt Bad Feilnbach die Rettung?

Die Plätze der Kreisklassen Inn/Salzach 2025/26 werden in einer Spielrunde entschieden. In diesem Gebiet werden alle Spiele auf neutralem Platz ausgetragen. Der SV Vogtareuth empfängt den SC Rechtmehring. TuS Großkarolinenfeld gastiert in Bad Feilnbach. Der TSV Palling bekommt es mit dem SV Weidenbach zu tun. Wir berichten im Liveticker.