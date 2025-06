Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der FC Inning am Holz (rot) will erstmals in die Kreisklasse aufsteigen. Dafür muss sich der A-Klassist auf dem Platz des SV Walpertskichen im alles entscheidenden Spiel gegen die SpVgg Neuching durchsetzen. – Foto: Maximilian Roth

Kreisklasse-Relegation D/I LIVE: Neuching gegen FC Inning Relagation zur Kreisklasse Verlinkte Inhalte Relegation zur Kreis SpVgg Neuchi FC I a Holz Die Sommerpause ist fast überall eingläutet - fast, denn in den Relegationsspielen entscheidet sich noch Auf- und Abstieg. Im Kreis Donau/Isar herrschen dabei im Vergleich zu den anderen oberbayerischen Kreisen etwas andere Regeln. Und zwar wird im direkten Duell zwischen Kreisklassist und A-Klassist auf neutralem Boden der kommende Kreisklassist ausgespielt. Am Mittwochabend beginnt um 18:30 Uhr mit der Partie SpVgg Neuching gegen den FC Inning am Holz auf dem Platz des SV Walpertskirchen das erste von insgesamt acht Kreisklassen-Relegations-Spielen. Der Liveticker. Relegationsspiel am Mittwoch: Heute, 18:30 Uhr SpVgg Neuching SpVgg Neuchi FC Inning am Holz FC I a Holz 18:30 PUSH