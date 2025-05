Kreisklasse: Otterfing will sich für Relegation einspielen

In der Kreisklasse 2 bereitet sich der TSV Otterfing auf die Relegation vor, während es für die DJK Darching, den FC Rottach-Egern, die SG Hausham und den TuS Holzkirchen II nur noch ums Prestige geht.

Für vier von fünf Landkreis-Mannschaften geht es in der Kreisklasse 2 nur noch um die goldene Ananas. Auch die Aussichten des TSV Otterfing auf den Titel sind bei fünf Punkten Rückstand auf Deisenhofen nur noch theoretischer Natur. Vielmehr geht es für den TSV darum, sich auf die Relegation vorzubereiten. Die letzten Heimspiele der Saison bestreiten der FC Rottach-Egern und die DJK Darching. TSV Otterfing – SG Reisach (Sa., 15 Uhr) Mit dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Deisenhofen hat der TSV Otterfing noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Meisterschaft der dritten Mannschaft aus dem Münchner Vorort wird man beim TSV aber dennoch nicht mehr verhindern können. „Wir wollen unser letztes Heimspiel gewinnen, den Flow aufrechterhalten und uns auf die Relegation vorbereiten“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Zu Gast am Nordring ist die SG Reisach, die noch um den direkten Klassenerhalt kämpft. Schon das Hinspiel, das der TSV mit 3:1 gewann, wart hart umkämpft. „Reisach braucht noch jeden Punkt. Wir haben uns schon im Hinspiel schwergetan. Es gilt, den Kampf anzunehmen, denn für den Gegner geht es um alles“, warnt Urban davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. FC Rottach-Egern – SC RW Bad Tölz (Sa., 15 Uhr) Den vierten Tabellenplatz verteidigen möchte der FC Rottach-Egern. Nach einer überragenden Vorrunde konnten die Kicker vom Birkenmoos zwar nicht ins Aufstiegsrennen eingreifen, möchten aber den Fans beim letzten Heimspiel noch einmal einen Sieg schenken. „Wir wollen uns gut von unseren Zuschauern verabschieden und haben aufgrund der letzten Spiele noch etwas gutzumachen. Das habe ich der Mannschaft nach dem Training auch gesagt“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber. Er stellt seine Elf auf einen engagierten Gegner ein: „Tölz braucht eventuell noch Punkte, dementsprechend hoch motiviert erwarte ich sie auch.“ FC Deisenhofen III – TuS Holzkirchen II (Sa., 16 Uhr) Den Abstieg kann man beim TuS Holzkirchen II nicht mehr verhindern, dennoch will sich die Bezirksliga-Reserve mit Anstand aus der Kreisklasse verabschieden. Am Samstag kann der TuS vollkommen ohne Druck zum Spitzenreiter nach Deisenhofen reisen. „Trotz des schmerzhaften Abstiegs hat die Mannschaft beim Heimsieg gegen Rottach noch einmal Charakter gezeigt. Diese Einstellung wollen wir auch in Deisenhofen auf den Platz bringen“, erklärt TuS-Trainer Freddy Waizmann. Allerdings gibt es bei den Holzkirchnern noch mehrere Fragezeichen im Kader. „Einige Spieler sind angeschlagen, aber wir hoffen, dass wir möglichst komplett anreisen können“, sagt Waizmann. SG Ascholding/Thanning – SG Hausham (So., 14 Uhr) Einen spielstarken Gegner erwartet die SG Hausham beim Gastspiel in Thanning. Die SG Ascholding/Thanning liegt auf Platz fünf, Hausham ist Sechster, entsprechend können beide Teams befreit und ohne größere taktische Zwänge nach vorne spielen. Schon das Hinspiel war ausgeglichen und endete mit einem leistungsgerechten 2:2. „Wir wollen Ascholding/Thanning Paroli bieten, auch wenn wir nicht optimal aufgestellt sind“, erläutert SG-Coach Markus Weinbacher. Nach dem spielfreien Wochenende gehen die Knappen ausgeruht in die Partie. „Gegenüber dem letzten Spiel in Bad Tölz müssen wir wieder mehr Aggressivität reinbringen. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen und positiv aus der Saison herausgehen“, sagt Weinbacher. DJK Darching – SG Gaißach/W. (So., 15 Uhr) Seit dem vergangenen Wochenende ist bei der DJK Darching die Luft raus. Der zweite Tabellenplatz ist nicht mehr zu erreichen, der dritte Platz ist der DJK nicht mehr zu nehmen. Dementsprechend geht es beim letzten Heimspiel gegen die SG Gaißach/Wackersberg nur noch um die Ehre. „Wir haben bis auf einen Verletzten alle Mann an Bord und wollen uns mit einer guten Leistung von den Fans verabschieden“, erklärt DJK-Trainer Hans Brumbauer. Da es auch bei den Gästen um nichts mehr geht, dürfen sich die Zuschauer wohl auf eine torreiche Partie freuen. „Wir wollen die drei Punkte in Darching behalten. Ich erwarte ein offenes und faires Spiel.“

Thomas Spiesl