Kreisklasse München 6 kompakt: Grafing will Herbstmeisterschaft winterfest machen Hohenlinden gegen Schlusslicht

Am Sonntag kommt es in der Kreisklasse München 6 zum 14. Spieltag. Unter anderem trifft der FC Ebersberg auf den VfB Forstinning II.

Ein kräftiges Lebenszeichen gab der FC Ebersberg am vergangenen Spieltag mit dem deutlichen 5:1-Sieg über den FC Aschheim II ab. Mit dem vierten Saisonsieg kletterte der Club über den Strich und möchte nun auch gegen den VfB Forstinning II nachlegen. Dies wird aber eine weitaus schwerere Aufgabe als gegen das punktlose Schlusslicht aus Aschheim. Forstinning sortierte sich zuletzt nach einer Schwächephase, das dreifach umterminierte Spiel zuletzt in Steinhöring fiel aber aus und wird nun erst im März nachgeholt. Der VfB II, mit seinem Trainer Hubert Schunk, geht also erholt in diese Begegnung, andererseits ohne Praxis in den vergangenen zwei Wochen. arl TSV Steinhöring – TSV Egmating So. 14:00

Der TSV Steinhöring greift wieder ins Geschehen ein. Nach einer zweiwöchigen Spielpause empfangen die Mannen von Maximilian Backa den TSV Egmating. „Nachdem unsere Partie gegen Forstinning ausgefallen ist, freuen wir uns, dass wir wieder ran dürfen. Wir wollen diese Vorfreude mitnehmen, eine positive Energie entwickeln, an unser Limit kommen und ein gutes Spiel abliefern“, so Steinhörings Trainer. Unter Backa hat sich der TSV aus der Abstiegsregion ins Liga-Mittelfeld hochgearbeitet. Jetzt ist Tabellennachbar Egmating mit Co-Trainer Hans Wastian zu Gast. „Wenn wir die gleiche Einstellung wie in unserem Nachholspiel in Parsdorf an den Tag legen, werden wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Das ist unser Ziel. Ich bin positiv gestimmt“, so Wastian. Der Sieger könnte sich mit einem Sprung in die obere Hälfte der Tabelle belohnen. fhg SV Hohenlinden – FC Aschheim II So. 14:00

Nach zwei Schwergewichten mit dem Kirchheimer SC II sowie dem TSV Grafing, bekommt es Hohenlindens Neutrainer Sebastian Ittlinger an diesem Spieltag vermeintlich mit der Federklasse zu tun. Gegen das punktlose Tabellenschlusslicht FC Aschheim II möchte der SVH mit allen Mitteln siegen. Durch die jüngsten Niederlagen rutschten die Herliner unterhalb des Abstiegsstriches, wollen diesen aber während der Winterpause hinter sich wissen. In der Vorrunde siegte Hohenlinden mit 2:0 in Aschheim, vielleicht ein gutes Omen. arl TSV Poing – SG Markt Schwaben So. 14:30

„Ich glaube, wir haben einen guten Kontakt zu Markt Schwaben. Wir freuen uns schon auf das Spiel“, sagt Poings Coach Stefan de Prato vor einem ausgesprochen wichtigen Heimauftritt. Stichwort Prestige. Schließlich sind beide Teams mit großer Aufstiegseuphorie und viel Rückenwind in der Kreisklasse 6 aufgeschlagen, wo dem TSV inzwischen aber ein eher rauer Wind entgegen bläst. „Wir müssen den Abstiegskampf annehmen, auch wenn wir viele Ausfälle haben“, stellt der TSV-Trainer klar. „Eventuell kommt aber unser Stammtorhüter Krys Antelmann zurück.“ Aktuell rangieren die Gastgeber auf Tabellenplatz zehn mit vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir wollen noch ein paar Punkte mitnehmen, um die Rückrunde entspannter angehen zu können.“ Nach dem Unentschieden im Hinspiel erwischten die Gäste einen besseren Lauf und stehen mit drei Punkten Rückstand zu den Aufstiegsplätzen auf Platz fünf. (pso) TSV Grafing – Kirchheimer SC II So. 14:30

