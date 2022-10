Kreisklasse: Moorenweis weiter auf dem Vormarsch - Alling patzt - Türkenfeld gewinnt Torfestival 4:2-Sieg im Topspiel gegen Egenburg

TSV Moorenweis - VfL Egenburg 4:2 (2:2) – Der Tabellenführer hat sich den zehnten Saisonsieg gesichert und die Konkurrenz auf Abstand gehalten. Im Topspiel um Platz eins haben sich die Gastgeber keine Blöße gegeben. Die beste Verteidigung der Liga hielt die Gegner auch diesmal auf Abstand. Mit nur drei Gegentoren hielt der TSV schließlich den Bestwert der Liga inne. Und auch diesmal ließen die Gastgeber nicht viel vor ihrem Tor passieren. Coach Markus Kreitner meinte abschließend: „Das war ein verdienter Sieg, der durchaus hätte höher ausfallen können.“ Fünfmal alleine hatte Moorenweis nur die Latte getroffen. „Und manchmal waren wir ein wenig inkonsequent“, so Kreitner. Dennoch reichte es am Ende zum 4:2-Sieg. Bis zum Seitenwechsel war die Partie noch ausgeglichen verlaufen. Die Moorenweiser Tore markierten Christian Grabler, Johann dietrich, Jürgen Denninger und Moritz Fürtner.

SC Olching II - TSV Türkenfeld 3:4 (2:2) – Am Ende sicherten sich die Gäste mit Ach und Krach noch den Sieg. „Zum schluss sind wir auf dem Zahnfleisch gekrochen“, so Türkenfelds Coach Dieter Birkner. „Wir wollten nur noch, dass es vorbei ist.“ birkner musste am Samstagmorgen noch eine Not-Elf zusammentrommeln, da er gerade nicht auf seinen vollen Kader zurückgereifen kann. viele Ausfälle krankheitsbedingt muss Birkner gerade irgendwie kompensieren. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Olching ging Türkenfeld nach dem Treffer von Jan Urbanek in führung (4.) in führung. Tobias Kratschmann glich aus (7.). Vor der Pause erzielte Luca Grandl das 2:1 für den TSV (36.), der Ausgleich fiel in der 42. Minute. Nach dem Seitenwechsel war erneut Grandl erfolgreich (52.). Stefan Wilhelm erhöhte auf 4:2 (73.). Nach einer Ecke für Olching wurde Keeper Daniel Pittich geschubst und prallte auf seinen Mitspieler Wilhelm. Dieser ging blutend zu Boden und musste ärztlich versorgt werden, da er auch sein Zunge verschluckt hatte. Zur Sicherheit ging es ins klinikum. Später gab es Entwarnung. Türkenfeld hatte die Partie zwischenzeitlich mit 4:3 gewonnen, für Olching hatte noch Michael Angermaier getroffen (74.) „Das war ein brutal schwerer Sieg“, so Birkner, „Aber viel wichtiger war, dass es Stefan wieder gut geht.“

SC Gröbenzell - FC Emmering 3:2 (2:0) – Ein hart umkämpftes Spiel wird letztendlich vom Schiedsrichter entschieden: Gastgeber Gröbenzell spielt die klar bessere erste Halbzeit und geht verdient kurz vor der Pause durch Moritz Merkel (37.) und Dominik Mayer (42.) in Führung. Der Gast aus Emmering startete besser in die zweite Halbzeit und war spielbestimmend. Nur eine Frage der Zeit bis zum Anschlusstreffer. Kristian Paluca traf für Emmering erst zum Anschluss (60.) und wenige Minuten später zum Ausgleich (66.). Doch das Glück war nicht mit der Mannschaft von Coach Stapfer. In der 80. Minute gibt der Schiedsrichter einen fragwürdigen Elfmeter für Gröbenzell, den Philip Schmid sicher verwandelt. Bei dem Ergebnis bleibt es auch bis zum Schlusspfiff und ein eigentlich klares Unentschieden endet mit 3:2 für die Hausherren. Stapfer macht seiner Mannschaft „keinen Vorwurf, wir haben alles probiert“

Kreisklasse 2

FC Puchheim - SV Inning 2:0 (0:0) – In einem hart umkämpften Spiel mit zweit Zeitstrafen und einer glatt roten Karte ziehen die Gäste aus Inning letztendlich den Kürzeren. Der FC Puchheim war von Beginn an überlegen und markierte nach einem Torwartfehler das 1:0 durch Janni Prothmann. Somit war der Bann gebrochen und man spielte das Spiel ruhig runter und erzielte kurz vor Schluss per Kopfball von Maximilian Sollinger das 2:0. Puchheim behielt in einem hitzigen Spiel den kühleren Kopf und verbuchte einen verdienten Heimsieg.

TSV Alling - SC Unterpfaffenhofen II 1:1 (1:1) – Tabellenzweiter Alling lässt gegen Unterpfaffenhofen II Punkte liegen. Die Gastgeber sind in der ersten Hälfte klar überlegen und erzielen früh das verdiente 1:0 durch Egzon Musliu (15.). Doch einen Antwortvon Unterpfaffenhofen II lässt nicht lange auf sich warten: Mit der ersten Chance für die Gäste erzielt Janik Baricevic nach Torwartfehler das 1:1 (21.). Alling spielte bis zur Pause den besseren Fußball und hätte nachlegen müssen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel weniger spektakulär und es ergaben sich auf beiden Seiten keine großen Chancen. In der 81. wird Allings Ersatztorwart Tirabasso nach Meinungsverschiedenheite mit dem Schiedsrichter mit Gelb - Rot des Feldes verwiesen. m ende blieb Gastgeber Alling „ein Punkt, mit dem wir besser leben können“, so TSV-Coach Kiffer. (Stephanie Hartl/Benedikt Hartl)