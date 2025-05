Kreisklasse: Machtdemonstration im Derby - Marzling weiter auf Kurs - Zolling fast weg

FC Moosburg – SpVgg Zolling 3:3 (1:2). Der FC Moosburg spielte in dieser Saison in seiner eigenen Liga. Aber gegen den Tabellenletzten aus Zolling stand man am Rande der dritten Saisonpleite. Nach der Führung von Maximilian Denteler (5.) traf Zollings Tormaschine Andreas Kreitmeier dreifach (24., 27./Elfmeter, 58.).

Mit einem späten Doppelschlag verhinderte Christian Lüttig die Niederlage (73./85.) – und die SpVgg steht mit fünf Punkten Rückstand zur Relegationszone mit eineinhalb Beinen in der A-Klasse. Die Zollinger machten jedoch ein Riesenspiel und wehrten sich gegen den Abstieg mit wirklich allem, was sie haben.

FC Neufahrn – SC Massenhausen 4:0 (3:0). Fußball verkehrt in der Gemeinde Neufahrn. Das Hinspiel zwischen den beiden benachbarten Vereinen gewann der SC Massenhausen durch zwei Freistoßtore in der Nachspielzeit. Der SCM war die bessere Mannschaft und der späte Sieg damals definitiv verdient.

Nun, im Rückspiel, war jedoch Neufahrn ein bis zwei Klassen besser und brannte ein Feuerwerk vom Allerfeinsten ab. Schon zur Pause war nach den Toren von Kevin Ogbebor (15.), Nico Plattenhardt (17.) und Ezechiel Mozimi (32.) alles klar. In Durchgang zwei traf noch Vladyslav Bukhalo (51.) – und Massenhausen war am Ende mit dem 4:0 sehr gut bedient. Die Neufahrner haben den direkten Klassenerhalt vor Augen, nur noch zwei Punkte Rückstand auf Massenhausen und fliegen nach der Derby-Gala auf Wolke sieben.

SGT Istanbul Moosburg – SV Marzling 0:2 (0:1). Auf der Zielgeraden der Saison kommt der SV Marzling trotz personeller Probleme wieder in die Spur. In der ersten Halbzeit brachte Robin Eichenlaub sein Team auf die Siegerstraße (37.) – und in der 72. Minute besorgte Ludwig Kollmannsberger das entscheidende 2:0. Damit bleiben die Marzlinger in der Pole Position um die Aufstiegsrelegation, und Istanbul hat weiterhin nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegation.

„Das war eine sehr reife Leistung“, lobte der Marzlinger Trainer Jochen Jürgens seine Mannschaft. Man kontrollierte die Partie und ließ für den abstiegsgefährdeten Gegner keine einzige Großchance zu. Marzling hat sich gefangen und zusammen mit dem Sieg in der Vorwoche in Massenhausen wieder das Level erreicht, mit dem man den zweiten Platz halten kann. Allerdings braucht es dafür wohl noch zwei Siege aus den letzten beiden Spielen.

SV Hörgertshausen – SV Langenbach 6:0 (2:0). Der Dritte bleibt Marzling auf den Fersen und lieferte ein Riesenspiel ab. 75 bis 80 Minuten spielten die Hörgertshausener den Fußball, den sich Trainer Mike Tafelmaier vorstellt. Gegenüber der Vorwoche konnte man wieder in Bestbesetzung antreten und gab ein deutliches Statement ab, bei dem nächsten Patzer von Marzling da sein zu wollen. Mann des Tages war der vierfache Torschütze Julian Radlmaier, der den Torreigen eröffnete (23.) und nach der Pause einen lupenreinen Hattrick binnen gerade einmal 14 Minuten (49./52./63.) schaffte.

Weitere Torschützen der Hörgertshausener waren Harry Benitez (25.) und Felix Graf (85.). Am Ende ging der Erfolg auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Hörgertshausen zeigte als Team eine superstarke Leistung und spielte die Treffer teilweise äußerst sehenswert heraus.

FVgg Gammelsdorf – TSV Paunzhausen 3:2 (1:0). Nachdem Meister Moosburg in letzter Zeit einige Gegentore kassiert hat, ist Paunzhausen der Titel als beste Defensive der Liga wohl kaum noch zu nehmen. Trotz der drei Gegentore waren die Gäste 70 Minuten lang wieder sehr stabil und ließen neben dem Treffer von Niklas Hölzl (13.) nur wenig zu. Die Partie wurde dann aber noch völlig wild und es war eine offene Schlacht, wie es gerne einmal passiert, wenn es für beide um nicht mehr viel geht.

Dominik Reitmeier machte das 1:1 (73.), und schnell antwortete Elias Hölzl mit dem 2:1 (79.). Trotz einer Gelb-Roten Karte (Herberich/87.) erzwang Tobias Kreidler den neuerlichen Ausgleich (90.+2) für die Gäste. Bei einer anschließenden Ecke wollte Paunzhausen dann auch noch unbedingt das Siegtor erzwingen. Das viel zu weite Aufrücken hatte jedoch die fatale Folge, dass Elias Hölzl in einem spektakulären Spiel den Konter zum Siegtor laufen konnte (90.+4). Mit dieser Torflut hatte niemand gerechnet.