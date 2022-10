Kreisklasse-Löwinnen gewinnen souverän mit 6:0 gegen Fasanerie Nord

Die Löwinnen zu besiegen – das scheint wohl Hauptziel vieler Mannschaften in der Kreisklasse München. Auch der FC Fasanerie-Nord, der durchaus einer der stärkeren Mannschaften in der Frauen-Kreisklasse hat, scheint sich mehr ausgerechnet zu haben. Am Ende gewann der TSV 1860 mit 6:0. Vor allem als gut funktionierende Mannschaft.

Am ersten Spieltag hatten die Löwinnen in einem kampfbetonten und einer dominierenden Stürmerin Sofia Endrizzi ein 4:2 erspielt. Der zweite Spieltag gegen den FC Perlach musste aufgrund Spielermangel des Gegners vorerst schoben werden. Am gestrigen Samstag erwartete der TSV 1860 München dann den FC Fasanerie-Nord. Und einen Gegner der deutlich machte: man will gegen Sechzig gewinnen.

Frühe Führung durch Handelfmeter

Die Löwinnen machten von Anfang an Druck. Vor allem die schnelle Sabrina Greubel, die taktisch sehr präsente Michelle Brey und die körperlich starke Sofia Endrizzi sorgten für eine hochinteressante erste halbe Stunde. Schon nach 7. Minuten gab es dabei für die Löwinnen einen Elfmeter aufgrund eines Handspiels. Sofia, die zwar wie gewohnt dominant auftrat, aber spielerisch einen schlechten Tag erwischte, schoss den Elfer für die Sechzger. Die Torfrau Aline Esker parierte zwar, doch sofort setzten sowohl Sofia als auch Mannschaftskameradin Stefanie Stepberger zum Nachschuss an. Stefanie bekam den Ball perfekt auf den Fuß und verwandelte. Das 1:0 für die Löwinnen.

Die Bank der Konkurrentinnen aggressiv. Vor allem der Trainer beschwerte sich immer wieder beim jungen Schiedsrichter und warf ihm eine unklare Sprache vor. Doch von der Schnelligkeit und den Zweikämpfen konnten seine Frauen einfach nicht mit den Damen des TSV 1860 München mithalten. Das der Gegner unbequem werden würde, war bereits vor Anpfiff klar. Schon da hatte sich der Trainer über den Schiedsrichter beschwert. Was war geschehen? Der Unparteiische hatte sich für das Anspiel einen Ball geschnappt. Der gehörte allerdings der Mannschaft der Fasanerie-Nord: “Der Gastgeber hat gefälligst den Ball zu stellen. Den sehen wir doch sonst nie wieder”, schimpfte der Trainer.

2:0 durch Sabrina Greubel

Die quirlige Sabrina Greubel erhöhte für die Löwinnen in der 18. Minute zum 2:0. Schon vergangene Saison bewies Sabrina schnelle Reaktionen auf dem Spielfeld. Die aktuelle Mannschaft unter Trainer Mariano Frate scheint für sie wie geschaffen. Auf dem rechten Flügel sorgt sie immer wieder für gefährliche und vor allem schnelle Aktionen.

Sofia Endrizzi hatte hingegen einen schlechten Tag erwischt. Die sonst sehr selbstbewusste Stürmerin verlor einige Zweikämpfe und wurde zunehmend frustrierter. Die Gelbe Karte in der 35. Minute war durchaus gerechtfertigt und die logische Konsequenz ihrer etwas unsauberen Spielweise.