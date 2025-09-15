Kreisklasse kompakt: Zum Keeper-Geburtstag bleibt Brucks Kasten sauber

Der SC Fürstenfeldbruck machte seinem Keeper ein Geburtstagsgeschenk und hielt den Kasten sauber. Aber auch die Kontrahenten an der Spitze punkteten.

Landkreis - An der Spitze der Kreisklasse setzt sich mit Wildenroth, SCF, Schöngeising und Alling wohl ein Quartett ab. Das zeigte sich auch an diesem Spieltag.

SC Fürstenfeldbruck – TSV Geiselbullach II 6:0 (4:0) – Mit einem Blitzstart überrumpelten die Brucker die bislang recht solide aufspielenden Geiselbullacher. Bereits nach drei Minuten hatte Santiago Ghigani zweimal eingenetzt. „Wir waren heute sehr kaltschnäuzig“, sagte Teamsprecher Patrick Lapper. Den eingeschlagenen Kurs setzte der SCF konsequent fort. Bis zum Seitenwechsel bedeuteten die zwei Treffer von Christian Mühlberger bereits mehr als eine Vorentscheidung. So konnte es sich der SCF leisten, den Fuß ein wenig vom Pedal zu nehmen. Dennoch machten Nickoy Ricter und Nikola Kljajic das halbe Dutzend voll. Und Tchinti Kolani bekam das schönste Geburtstagsgeschenk, das man einem Keeper machen kann: Zum ersten Mal hielten die Brucker hinten die Null.

Gautinger SC – SC Schöngeising 5:5 (4:2) – „Ein Ausgleich in der Nachspielzeit fühlt sich immer wie eine Niederlage an.“ Aus dieser Gefühlslage wollte Schöngeisings Technischer Leiter Quirin Kaliner kein Hehl machen. Dabei hätte, nimmt man weite Teile der ersten Hälfte, die Partie auch mit einer Komplettpleite des SCS enden können. „Da haben wir schlecht verteidigt“, so Kaliner. Über ein 2:5 oder 2:6 zur Pause hätte man sich nicht beklagen dürfen. Erst nach einer Stunde berappelten sich die Schöngeisinger, drehten dann die Partie innerhalb von acht Minuten komplett um und führten plötzlich mit 5:4. Doch mit der letzten Ecke gelang den Gautingern noch das 5:5. Die fünf Schöngeisinger Treffer erzielten Kilian Probst sowie je zweimal Marcel Berger und Ilyas Kayikci.

FC Puchheim – TSV Hechendorf 2:1 (1:0) – Drei sehr wichtige Punkte konnten die Puchheimer im Duell mit den vor der Partie punktgleichen Hechendorfern einfahren. Zugute kamen dem FCP in beiden Halbzeiten Schnellstarterqualitäten. So hatte Raffaele De Gregorio bereits nach zwei Minuten für den ersten Jubel im Puchheimer Stadion gesorgt. Mit viel Einsatz konnten die Gastgeber den knappen Vorsprung mit in die Pause nehmen. Nach Wiederbeginn bauten sie die Führung schnell aus. Dass es dafür in der 48. Minute eines Strafstoßes bedurfte, war aus Puchheimer Sicht nebensächlich – zumal Pascal Steinmann verwandelt hatte. Rund eine halbe Stunde konnte der FCP die Zwei-Tore-Differenz halten. Dann machte es Hechendorfs Yasar Dayik noch einmal spannend.

SpVgg Wildenroth – TSV Pentenried 3:0 (2:0) – Mit einem letztendlich souveränen und auch in der Höhe verdienten Erfolg haben die Wildenrother ihre Tabellenführung verteidigt. Nach den beiden Unentschieden zuletzt sei ein Sieg, aber auch die Null hinten wichtig gewesen, so Trainer Nils Hufschlag. Tristan Umkehrer hatte die SpVgg früh in Führung gebracht. „Danach haben wir schon aufpassen müssen, dass nichts passiert“, meinte Hufschlag. Auch gegen nicht übermäßig offensivstarke Pentenrieder sei Konzentration angesagt gewesen. Das 2:0 von Umkehrer habe dann dem Team in die Karten gespielt. Mit dem 3:0 von Xaver Throm nach einer guten Stunde war die Entscheidung gefallen. Wildenroth hatte nach einem Test vor dem Spiel kurzfristig auf Top-Torjäger Maxi Scheidl verzichten müssen.

1. SC Gröbenzell – VfL Egenburg 1:4 (0:0) – Die erwartete Heimniederlage haben die Gröbenzeller gegen Egenburg bezogen. Nachdem die Gastgeber eine Stunde lang das torlose Unentschieden gehalten hatten, setzte der VfL innerhalb von acht Minuten zu einem Zwischenspurt mit drei Toren an. Davon erholte sich der SCG nicht mehr und kam durch Philip Schmid lediglich zum Ehrentreffer.