Kreisklasse kompakt: Wildenroth zittert sich in die Relegation – Germering darf hoffen

Am letzten Spieltag sind in der Kreisklasse noch mehrere Entscheidungen gefallen. Während Meister SC Schöngeising die Saison mit einem Kantersieg beendete, sicherte sich die SpVgg Wildenroth den Relegationsplatz nach oben. Der SV Germering darf über die Relegation derweil weiter auf den Klassenerhalt hoffen.
TSV Alling – SpVgg Wildenroth 1:1 (1:0) – Die SpVgg Wildenroth hat in einer Zitterpartie den zweiten Tabellenplatz behauptet und sich damit den Relegationsplatz gesichert. Beim TSV Alling reichte der Mannschaft ein 1:1. „Es war eine schwere Geburt“, sagte Wildenroths erleichterter Trainer Nils Hufschlag. „Wir sind in der ersten Halbzeit nach einem Eckball in Rückstand geraten, haben uns aber in der Halbzeitpause eingeschworen. Jeder kämpft für jeden – und dann haben wir den wichtigen Punkt noch geholt. Alling war über das gesamte Spiel ein fairer und sehr schwerer Gegner. Jetzt geht es in der Relegation gegen den SC Maisach.“ Alling ging in der 26. Minute nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Torschütze war Christoph Kiffer. Danach begann für Wildenroth das Zittern. Erst in der 79. Minute gelang Lorenz Schorer der Ausgleich, der der SpVgg am Ende den zweiten Platz sicherte.
SC Fürstenfeldbruck – 1. SC Gröbenzell 0:0 – Tore gab es zum Saisonabschluss zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem 1. SC Gröbenzell nicht. Die Partie endete in Fürstenfeldbruck mit einem 0:0. Der SCF beendet die Saison auf dem dritten Tabellenplatz und zeigte vor allem in der Rückrunde seine Qualität. Der angepeilte Durchmarsch in die Kreisliga gelang dennoch nicht.
„Im Endeffekt haben wir es in der Vorrunde verspielt“, sagte Trainer Patrick Lapper. „In der Rückrunde sind wir ungeschlagen geblieben. Am Ende hatten wir viele Verletzte, aber mit der Mannschaftsleistung bin ich zufrieden. Ich gratuliere der SpVgg Wildenroth zum Relegationsplatz.“
SV Germering – FC Puchheim 3:2 (2:2) – Der SV Germering hat sich in einem spannenden Spiel den Relegationsplatz gesichert. Gegen den FC Puchheim gewann der SVG mit 3:2 und darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Gegner in der Relegation ist der SV Althegnenberg.
Germering begann druckvoll. Philipp Schlederer brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Markus Schönbauer auf 2:0. Der FC Puchheim schlug aber noch vor der Pause zurück. Raffaele de Gregorio verkürzte in der 33. Minute auf 1:2 und traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch zum 2:2-Ausgleich (45.+2). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Den entscheidenden Treffer erzielte Daniel Szücs in der 78. Minute. Mit dem 3:2 brachte Germering den Sieg ins Ziel und geht nun in die Relegation um den Ligaverbleib.
FC Landsberied – VfL Egenburg 1:2 (1:1) – Der VfL Egenburg hat die Saison mit einem Auswärtssieg beendet und gewann beim bereits als Absteiger feststehenden FC Landsberied mit 2:1. Damit schließt Egenburg die Runde auf Tabellenplatz fünf ab. Landsberied trat im letzten Spiel aber keineswegs wie ein Absteiger auf und hielt die Partie lange offen. Alexander Felbinger brachte die Gastgeber in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam Egenburg zurück: Nach einem Elfmeter in der letzten Minute der ersten Halbzeit verwandelte Nico Kistler zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel erzielte Hannes Zech in der 63. Minute den Siegtreffer für die Gäste.
TSV Geiselbullach II – SC Schöngeising 1:11 (1:3) – Meister und Aufsteiger SC Schöngeising hat die Saison mit einem Kantersieg beendet. Beim TSV Geiselbullach II gewann der SCS mit 11:1 und zeigte sich im letzten Punktspiel noch einmal in Torlaune. Bis zur Pause konnten die Geiselbullacher die Partie zumindest phasenweise offenhalten. Danach gehörte das Spiel aber nur noch den Schöngeisingern. Kristian Paluca brachte die Gäste bereits in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Geiselbullach antwortete schnell und glich durch Roxhergan Nanushi in der achten Minute zum 1:1 aus. Danach begann der Sturmlauf des Meisters. Marcel Berger traf viermal (45./65./80./90.+1), Paluca legte drei weitere Treffer nach (46./76./88.). Außerdem erzielten Maxim Burzlaff (45.+1) und Bernhard Huber (74./78.) die Tore für Schöngeising. (Uwe Slowik)