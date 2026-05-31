Kreisklasse kompakt: Wildenroth zittert sich in die Relegation – Germering darf hoffen Der Durchmarsch des SCF ist gestoppt von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Alling (in Rot) im Spiel gegen die SpVgg Wildenroth (graue Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Wildenroth sichert sich beim TSV Alling mit einem 1:1 den zweiten Tabellenplatz. Lorenz Schorer trifft in der 79. Minute zum entscheidenden Ausgleich.

Am letzten Spieltag sind in der Kreisklasse noch mehrere Entscheidungen gefallen. Während Meister SC Schöngeising die Saison mit einem Kantersieg beendete, sicherte sich die SpVgg Wildenroth den Relegationsplatz nach oben. Der SV Germering darf über die Relegation derweil weiter auf den Klassenerhalt hoffen. TSV Alling – SpVgg Wildenroth 1:1 (1:0) – Die SpVgg Wildenroth hat in einer Zitterpartie den zweiten Tabellenplatz behauptet und sich damit den Relegationsplatz gesichert. Beim TSV Alling reichte der Mannschaft ein 1:1. „Es war eine schwere Geburt“, sagte Wildenroths erleichterter Trainer Nils Hufschlag. „Wir sind in der ersten Halbzeit nach einem Eckball in Rückstand geraten, haben uns aber in der Halbzeitpause eingeschworen. Jeder kämpft für jeden – und dann haben wir den wichtigen Punkt noch geholt. Alling war über das gesamte Spiel ein fairer und sehr schwerer Gegner. Jetzt geht es in der Relegation gegen den SC Maisach.“ Alling ging in der 26. Minute nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Torschütze war Christoph Kiffer. Danach begann für Wildenroth das Zittern. Erst in der 79. Minute gelang Lorenz Schorer der Ausgleich, der der SpVgg am Ende den zweiten Platz sicherte. SC Fürstenfeldbruck – 1. SC Gröbenzell 0:0 – Tore gab es zum Saisonabschluss zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem 1. SC Gröbenzell nicht. Die Partie endete in Fürstenfeldbruck mit einem 0:0. Der SCF beendet die Saison auf dem dritten Tabellenplatz und zeigte vor allem in der Rückrunde seine Qualität. Der angepeilte Durchmarsch in die Kreisliga gelang dennoch nicht.

Patrick Lapper (l.) und Nickoy Ricter vom SC Fürstenfeldbruck. – Foto: Martina Farmbauer

„Im Endeffekt haben wir es in der Vorrunde verspielt“, sagte Trainer Patrick Lapper. „In der Rückrunde sind wir ungeschlagen geblieben. Am Ende hatten wir viele Verletzte, aber mit der Mannschaftsleistung bin ich zufrieden. Ich gratuliere der SpVgg Wildenroth zum Relegationsplatz.“ SV Germering – FC Puchheim 3:2 (2:2) – Der SV Germering hat sich in einem spannenden Spiel den Relegationsplatz gesichert. Gegen den FC Puchheim gewann der SVG mit 3:2 und darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Gegner in der Relegation ist der SV Althegnenberg.

Die Fußballer des SV Germering. – Foto: Hans Kürzl