Kreisklasse kompakt: Wildenroth bleibt eine Klasse für sich

In der Kreisklasse bleibt alles beim Alten: Die SpVgg Wildenroth verteidigt die Tabellenführung vor dem TSV Alling. Unten bleibt der FC Puchheim.
Landkreis - Die Spielvereinigung Wildenroth ist in der Kreisklasse nicht zu stoppen. Auch der TSV Geiselbullach biss sich die Zähne aus. Im Kellerduell trennten sich Landsberied und Gröbenzell unentschieden. Auch für Puchheim wird es eng.
TSV Geiselbullach II – SpVgg Wildenroth 0:2 (0:1) – Auch der TSV Geiselbullach II konnte den Höhenflug der SpVgg Wildenroth nicht stoppen. Ein Doppelpack von Stürmer Timo Ritter sicherte der SpVgg drei wichtige Auswärtszähler. Bereits in der ersten Hälfte schoss er die Spielvereinigung mit 1:0 in Führung (43.). Mit dem knappen Resultat ging es in die Halbzeitpause. In der 59. Minute dann die Vorentscheidung: Wieder schlug Timo Ritter zu und die SpVgg Wildenroth konnte drei Punkte mit nach Hause nehmen. Damit verteidigte sie mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Alling den ersten Tabellenplatz. Für die Geiselbullacher sieht es dagegen nicht so rosig aus. Sie bleiben auf Tabellenplatz 13 mit nun schon 34 Gegentreffern.
FC Landsberied – 1. SC Gröbenzell 1:1 (0:1) – Der FC Landsberied wollte drei wichtige Punkte im Kellerduell gegen den 1. SC Gröbenzell holen, aber der Gegner hatte etwas dagegen. Denn auch die Gröbenzeller stehen mit dem Rücken zur Wand und benötigen die Punkte ebenso. Die Abwehr der beiden Mannschaften strahlte mit je 26 Gegentreffern keine große Sicherheit aus. Das Spiel begann für die Gröbenzeller recht verheißungsvoll, als Andreas Groß bereits in der 5. Minute die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Der FC Landsberied war gefordert. Nach einer Zeitstrafe gegen den 1. SC Gröbenzell war es soweit – Ausgleich zum 1:1 durch Jonas Hollinger (68.).
TSV Pentenried – SC Schöngeising 4:3 (1:0) – In einem hochklassigen Spiel behielt der TSV Pentenried die Oberhand und zog mit dem SC Schöngeising nach Punkten gleich. Pentenried ging in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 ) mit 1:0 in Führung. Ein Eigentor der Schöngeisinger bescherte Pentenried das 2:0 (56.). Bereits zwei Minuten später fiel der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Ilias Kayikci. In der 70. Spielminute folgte das 2:2 durch ein Eigentor der Pentenrieder, aber Matteo Wadlinger sorgte postwendend nur eine Minute später wieder für die Führung zum 3:2 (71.). Die Vorentscheidung fiel in der 82. Minute mit dem 4:2 für Pentenried. Schöngeising steckte nicht auf und kam noch einmal durch Kilian Probst auf 3:4 (84.) heran. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss.
VfL Egenburg – SV Germering 2:1 (0:0) – Der SV Germering kämpfte beim VfL Egenburg, fuhr aber wieder mit leeren Händen nach Hause. Konnte man das Spiel in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen gestalten, so änderte sich dies in der zweiten Halbzeit zu Gunsten der Egenburger. Lange sah es nach dem ersten Punktgewinn für die Germeringer aus. Das 1:0 des VfL durch Christian Hain (70.) konnte Markus Schönbauer per Elfmeter für Germering in der 75. Spielminute noch ausgleichen. Aber Tobias Bogenhauser sorgte in der 80. Minute mit dem 2:1 für die Entscheidung zu Gunsten des VfL Egenburg.
SF Breitbrunn – FC Puchheim 3:1 (0:1) – Nichts zu holen gab es für den FC Puchheim bei den Sportfreunden Breitbrunn. Dabei fing alles so verheißungsvoll für die Puchheimer an. Das 1:0 erzielte Maximilian Sollinger in der 21. Spielminute. Die Sportfreunde Breitbrunn reagieren postwendend durch Samuel Eisele – nur eine Minute später fiel der Ausgleich zum 1:1, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Aber ein Spieler der Sportfreunde Breitbrunn hatte an diesem Tag einen besonderen Torriecher: Samuel Eisele. In der 53. Spielminute besorgte er die Führung für Breitbrunn und baute diese sogar in der 63. Minute noch auf 3:1 aus. Somit bleibt der FC Puchheim in der gefährlichen Tabellenzone.
von Uwe Slowik