Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Kreisklasse kompakt: Wildenroth bleibt eine Klasse für sich Für einige Teams wird es eng

In der Kreisklasse bleibt alles beim Alten: Die SpVgg Wildenroth verteidigt die Tabellenführung vor dem TSV Alling. Unten bleibt der FC Puchheim.

Landkreis - Die Spielvereinigung Wildenroth ist in der Kreisklasse nicht zu stoppen. Auch der TSV Geiselbullach biss sich die Zähne aus. Im Kellerduell trennten sich Landsberied und Gröbenzell unentschieden. Auch für Puchheim wird es eng. TSV Geiselbullach II – SpVgg Wildenroth 0:2 (0:1) – Auch der TSV Geiselbullach II konnte den Höhenflug der SpVgg Wildenroth nicht stoppen. Ein Doppelpack von Stürmer Timo Ritter sicherte der SpVgg drei wichtige Auswärtszähler. Bereits in der ersten Hälfte schoss er die Spielvereinigung mit 1:0 in Führung (43.). Mit dem knappen Resultat ging es in die Halbzeitpause. In der 59. Minute dann die Vorentscheidung: Wieder schlug Timo Ritter zu und die SpVgg Wildenroth konnte drei Punkte mit nach Hause nehmen. Damit verteidigte sie mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Alling den ersten Tabellenplatz. Für die Geiselbullacher sieht es dagegen nicht so rosig aus. Sie bleiben auf Tabellenplatz 13 mit nun schon 34 Gegentreffern.