Kreisklasse kompakt: Türkenfeld stürmt dank furioser zweiter Halbzeit an die Tabellenspitze

SC Malching – TSV Türkenfeld 2:7 – Eine Halbzeit lang roch es nach einer faustdicken Überraschung. Denn Tobias Pauker hatte in der 16. Minute dafür gesorgt, dass das abgeschlagene Schlusslicht mit einer Führung in die Pause ging. Türkenfelds Antwort nach dem Seitenwechsel kam schnell und gewaltig.

FC Puchheim – SpVgg Wildenroth 2:4 – „Das war ein seriöser Auftritt und ein sehr gutes Spiel“, lobte Wildenroths Sprecher Jürgen Throm die Vorstellung seiner SpVgg. Die hatte eine halbe Stunde Anlaufzeit benötigt, um die gegen den Abstieg kämpfenden Puchheimer erstmals zu überwinden. Allerdings musste Throm eingestehen, dass man nach einem Riesenfehler in der Abwehr Glück und mit Simon Bentenrieder einen Klassemann zwischen den Pfosten gehabt habe. Fast im Gegenzug legte Maximilian Scheidl per Seitfallzieher einen Klasseauftritt zur SpVgg-Führung hin.

„Das war ein Tor des Monats, das macht halt nur ein Torjäger“, lobte Throm. Nach dem Seitenwechsel hatten Xaver Throm per Elfmeter und wieder Scheidl schnell auf 3:0 gestellt. Dann folgte eine Viertelstunde, in der Wildenroth nicht so griffig auftrat. Pascal Steinmann nutzte das zum ersten Treffer des FCP. Scheidl sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für klare Verhältnisse. Puchheims zweiter erfolgreicher Abschluss von Maximilian Sollinger kam zu spät.

SV Germering – SV Adelshofen 3:1 – Lange wehrten sich die abstiegsbedrohten Adelshofener gleichermaßen engagiert und erfolgreich gegen die Niederlage. In der 68. Minute hatten sie die Germeringer Führung aus der ersten Halbzeit von Pascal Esser sogar ausgleichen können. Marco Klass hatte für den Treffer der Gäste aus dem westlichen Landkreis gesorgt.

Bis vier Minuten vor Schluss hatte der unentschiedene Spielstand und damit der wichtige Punkt für den SVH Bestand. Dann aber traf Germerings Markus Schönbauer. Als Adelshofen alles riskierte, ließ Jonas Hetmann für die Gastgeber die endgültige Entscheidung folgen.

1. SC Gröbenzell – TSV Geltendorf 2:2 – Man merkte, dass sich die Gastgeber im Niemandsland der Tabelle befinden – nach vorn nur mehr theoretische Möglichkeiten, nach hinten nur mehr theoretisch in Gefahr. Anders stellte sich die Sachlage bei den Gästen dar. Um jeden Punkt kämpfend gingen sie in beiden Halbzeiten jeweils in Führung, durch Michael Rauschmayr und per Elfmeter von Maximilian Böhm.

Gröbenzell brauchte zudem beim ersten Ausgleich die Mithilfe des Geltendorfers Jonathan Fies. Beim 2:2 traf schließlich Lysander Weiß aus eigener Kraft ins Netz.