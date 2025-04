Kreisklasse kompakt: Türkenfeld bleibt Spitzenreiter auf den Fersen - Wichtiger Sieg für Puchheim

Viele Tore bekamen die Zuschauer am Wochenende in den Kreisklassen-Begegnungen zu sehen. Besonders Egenburg und der FC Puchheim waren in Trefferlaune.

FC Landsberied – TSV Türkenfeld 1:4 (1:2) – Der FC Landsberied wollte nach vier Niederlagen in Folge gegen den TSV Türkenfeld endlich wieder einen Erfolg verbuchen. Der Tabellenzweite aus Türkenfeld aber wollte oben dran bleiben und sich weiterhin alle Chancen auf die Aufstiegsplätze beziehungsweise die Meisterschaft offen halten. Dies sollte auch gelingen. Tobias Wuthe besorgte in der 18. Spielminute das 1:0 für die Türkenfelder. Hoffnung für Landsberied keimte auf, als Marko Kovac in der 26. Spielminute für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Aber nur drei Minuten später stellte Felix Wimmer durch Elfmeter(29.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit erhöhten Leon Wieland (55.) auf 3:1 sowie wiederum Felix Wimmer (89.) zum 1:4 für den TSV Türkenfeld, der damit ein ernster Verfolger für den VfL Egenburg ist.

Landkreis - Der TSV Türkenfeld bleibt in der Kreisliga dem Spitzenreiter VfL Egenburg nach einem klaren Sieg in Landsberied weiter auf den Fersen. Die SpVgg Wildenroth müht sich in Gauting zu einem Remis. Beim FC Puchheim ist der Knoten geplatzt: Mit einem klaren Erfolg über Geltendorf verschafft er sich Luft im Abstiegskampf. Der SC Gröbenzell gewinnt nach vier Niederlagen wieder. Und auch Egenburg feiert einen Kantersieg in Malching.

Gautinger SC – SpVgg Wildenroth 3:3 (1:2) – Der Gautinger SC machte der SpVgg Wildenroth das Leben schwer. Der Tabellendritte kam nicht über ein Unentschieden beim Tabellenachten in Gauting hinaus. Bereits in der 1. Spielminute musste Wildenroth den Ausfall seines Torjägers Max Scheidl beklagen, da sich dieser nach kurzem Sprint eine Wadenzerrung holte. „Sowas tut halt weh“, meinten die Wildenrother. Trotz alledem war die SpVgg in der ersten Halbzeit tonangebend. Das zwischenzeitliche 1:0 für die Gautinger in der 4. Spielminute konnte Xaver Throm postwendend eine Minute später ausgleichen. Per Elfmeter in der 23. Spielminute erhöhte Xaver Throm auf 2:1 für die Wildenrother. Ein Torpfosten verhinderte sogar ein weiteres Tor. Der Gautinger SC kam nach dem Pausentee etwas besser auf den Platz und ihm gelang durch zwei Eckbälle erst der Ausgleich zum 2:2 (66.) und dann sogar die Führung zum 3:2 (80.). Aber die SpVgg hat ja Timo Ritter. Der stand in der 89. Spielminute am richtigen Fleck und rettete Wiildenroth mit seinem Tor das 3:3 und somit einen Punkt.

SV Adelshofen – 1. SC Gröbenzell 1:4 (0:1) – Nach vier Niederlagen in Folge konnte der 1. SC Gröbenzell beim SV Adelshofen drei Punkte entführen. Fabian Koller legte mit seinem 1:0 in der 13. Spielminute den Grundstein für den Gröbenzeller Sieg. Hagen Rahlfs (50.) und Andreas Groß per Elfmeter (59.) erhöhten nach dem Pausentee zwischenzeitlich auf 3:0. Michael Kingston gelang in der 85. Minute zwar der Anschlusstreffer zum 1:3, aber Felix Scheibner stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.

SC Malching – VfL Egenburg 0:8 (0:2) – Der Erste gegen den Letzten – obwohl der SC Malching wirklich kämpfte, hatte er gegen starke Egenburger keine Chance. Mit seinen drei Toren (25./50./90.) hat Alessandro Szczepurek mal wieder seine Torjägerqualität unter Beweis gestellt. Die weiteren Treffer erzielten Michael Berglmeier (37./56.), Sebastian Grüner (72.), Hannes Zech (73.) sowie Christian Hain in der 88. Minute.

TSV Pentenried – SV Germering 0:1 (0:0) – Konnte der TSV Pentenried vergangene Woche noch einen 6:0-Heimsieg gegen den SV Adelshofen feiern, so musste man heute die Punkte dem SV Germering aufgrund eines unglücklichen Eigentores überlassen. Beide Mannschaften rangieren derzeit auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

TSV Alling – SC Schöngeising 1:0 (0:0) – Wichtige Punkte hat Alling gegen den Abstieg geholt. Glücklich, aber nicht unverdient, meinte Allings Trainer Sebastian Kiffer. Die erste Halbzeit ging an Alling und die zweite Halbzeit an die Schöngeisinger. Auf einem unebenen Platz taten sich beide Mannschaften spielerisch schwer. Das glücklichere Ende fand der TSV Alling durch das wichtige 1:0 durch Fabian Müller in der 84. Spielminute. (Uwe Slowik)