Kreisklasse kompakt: Spitzenteams im Torrausch – Schöngeising und Alling mit Kantersiegen

Schon früh in der Kreisklassen-Saison scheinen die Favoriten festzustehen. Zumindest zeigten gleich meherre Teams meisterliche Leistungen.

Landkreis – Der SC Fürstenfeldbruck hat seinen ersten Kreisklassen-Dreier geholt. Das größte Spektakel boten jedoch die Teams aus Bullach, Alling und Schöngeising.

VfL Egenburg – TSV Alling 1:6 (1:2) – Samstagvormittag schien für die Allings Vierfach-Torschützen Maximilian Grolik eine gute Zeit zu sein. Bereits in der 9. Spielminute erzielte er das 1:0 und nur fünf Minuten später erhöhte er auf 2:0. Noch kurz vor der Pause konnte der VfL Egenburg durch Christian Hain auf 1:2 (41.) verkürzen. Glück hatte Alling kurz darauf bei einem Pfostenschuss der Egenburger. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückten aber wieder die Allinger. Simon Kahl (61.), zweimal Maximilian Grolik (63. und 70.) und Stefan Hochreuter (77.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Trainer Sebastian Kiffer war nach dem Spiel jedenfalls glücklich: „Ein verdienter Sieg.“

FC Landsberied – TSV Geiselbullach II 3:5 (1:2) – Zu einer torreichen Begegnung kam es am Samstag in Landsberied. Nach der Anfangsphase gingen die Gäste durch Roxhergan Nanushi mit 1:0 (24.) in Führung. Die Freude über den Treffer hielt gerade mal eine Minute an, denn Michael Alfertshofer sorgte postwendend für den 1:1-Ausgleich (25.). Einen Elfmeter für die Geiselbullacher hielt Schlußmann Christoph Hollinger bravourös (32.), aber kurz darauf war er machtlos gegen einen direkt verwandelten Eckball der Gäste von Lukas Schuhmann (36.). Bis zum 3:3 – für Landsberied traf zweimal Lukas Stumbaum (52. und 74.), für den TSV Marcos Pereira Martins (73.) – schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch nochmal Martins (79.) und Schuhmann (95.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Gautinger SC – SpVgg Wildenroth 1:2 (0:1) – Jürgen Throm sprach von einem verdienten Sieg der SpVgg Wildenroth. „In den ersten zwanzig Minuten war es noch eher ein Abtasten der beiden Mannschaften“ so Throm. „Torraumszenen waren hier Mangelware.“ Aber wie Kaltenberg hat auch Wildenroth seine Ritter-Spiele. In der 28. Minute fiel da1:s 0 für die SpVgg durch besagten Timo Ritter. In der 51. Minute erhöhte Ritter auf 2:0 – die vermeintliche Vorentscheidung. Doch Gauting nutzte ine zehnminütige Überzahl und verkürzte auf 1:2. Doch den knappen Vorsprung retteten die Gäste über die Zeit.

TSV Pentenried – SC Fürstenfeldbruck 2:4 (1:1) – Christian Mühlberger brachte den SC Fürstenfeldbruck durch einen Elfmeter in Führung (22.). Doch noch vor der Pause gelang dem TSV Pentenried der 1:1-Ausgleich. Nach Wiederanpfiff legte der SCF den Grundstein zum ersten Saisonsieg durch die Tore von Nickoy Ricter (49.), Matthias Streun (68.) und Maximilian Funk(73.). Der Anschlusstreffer der Pentenrieder in der 86. Minute konnte den Sieg der Brucker nicht mehr gefährden.

SC Schöngeising – FC Puchheim 8:2 (4:1) – Der SC Schöngeising schoss sich anscheinend schon mal für das bevorstehende Derby gegen die SpVgg Wildenroth ein. Marcel Berger eröffnete in der 13. Minute zum 1:0. Kristian Paluca erhöhte kurz danach auf 2:0 (17.). Der FC Puchheim konnte zwar durch Daiel Mohr auf 1:2 verkürzen (28.). Doch Jan Haufe(31.) und Martin Kaliner (37.) schraubten das Ergebnis noch vor der Halbzeit auf 4:1 nach oben. Nach dem Wechsel zogen die Gastgeber dann durch Tore von Marcel Berger (50. und 62.) sowie noch zweimal Paluca (56. und 78.) davon. Den Schlußpunkt setzte Alessandro Müller Strano mit dem zweiten Ehrentreffer für den FC Puchheim in der 88. Spielminute.

1. SC Gröbenzell – SV Germering 3:0 (1:0) – Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Punktspielen konnte der 1. SC Gröbenzell endlich einen verdienten Sieg gegen den SV Germering einfahren. „Es war ein solides Spiel unserer Mannschaft, obwohl man urlaubsbedingt noch auf ein paar Spieler verzichten musste“, so Abteilungsleiter Frank Reichelt. „Mit etwas mehr Glück hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können, denn im Vergleich zu den ersten beiden Spielen hat sich die Mannschaft gesteigert.“ Den Torreigen eröffnete Maximilian Huse in der 34. Spielminute zum 1:0 für den SCG. In der 52. Spielminute bekam Gröbenzell einen Elfmeter zugesprochen, der von Tim Wäcken zum 2:0 verwandelt wurde. Tim Wäcken war es auch, der für den Endstand von 3:0 (63.) für Gröbenzell sorgte. Ein besonderes Lob bekam der junge Schiedsrichter Luca Basciano.