Kreisklasse kompakt: Spitzenteams erfüllen Aufgaben – SCF mit Schützenfest

Nickoy Ricter. – Foto: Maximilian Merkl

In der Kreisklasse fielen viele Tore und es gab späte Wendungen. Alling drehte die Partie erst in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg.

Viele Tore, späte Wendungen und wichtige Punkte im Aufstiegskampf: In der Kreisklasse war am Wochenende einiges geboten. Während der SC Fürstenfeldbruck ein Schützenfest feierte, drehte der TSV Alling seine Partie erst in der Nachspielzeit. Auch Puchheim, Wildenroth und Gröbenzell kamen zu wichtigen Siegen.

SC Fürstenfeldbruck – SF Breitbrunn 11:2 (4:0) – Der SC Fürstenfeldbruck hat gegen ersatzgeschwächte Breitbrunner ein echtes Schützenfest gefeiert. Nickoy Ricter brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Matija Rajic erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0. Kurz vor der Pause stellte erneut Ricter auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel brach Breitbrunn dann auseinander. Rajic traf zum 5:0, Santiago Ghigani zum 6:0. Zwar verkürzte Benjamin Kugler zwischenzeitlich, doch der SCF legte sofort wieder nach. Ricter, Loren Gashi, Abdel Ouro-Bodo per Elfmeter, Thomas Morche und erneut Ouro-Bodo schraubten das Ergebnis auf 11:1. Den Schlusspunkt setzte noch einmal Kugler zum 2:11. Trainer Patrick Lapper zeigte sich zufrieden: „Ein Lob auch an das Engagement der Auswechselspieler, die sich mächtig ins Zeug legten. Am Ende ein verdienter Sieg für uns.“

TSV Alling – TSV Geiselbullach II 3:2 (0:1) – Der TSV Alling hat im Aufstiegskampf drei ganz wichtige Punkte geholt – und das auf dramatische Weise. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein sah es nach einer Niederlage aus. Erst Simon Kahl brachte die Gastgeber in der 82. Minute mit dem 1:2 wieder heran. In der Nachspielzeit schien Christian Müller mit dem 2:2 wenigstens einen Punkt zu retten. Doch Alling wollte mehr: In der 94. Minute traf erneut Kahl zum umjubelten 3:2-Sieg. Trainer Sebastian Kiffer war entsprechend erleichtert: „Das waren drei wirklich wichtige Punkte.“

FC Puchheim – FC Landsberied 3:0 (0:0) – Der FC Puchheim hat seine Pflichtaufgabe gegen den FC Landsberied souverän gelöst. Nach einer ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte drehten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auf. Raffaele De Gregorio brach in der 60. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Pascal Steinmann legte in der 74. Minute das 2:0 nach, ehe Lennard Riedel in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Landsberied hatte dem Favoriten letztlich wenig entgegenzusetzen.

SpVgg Wildenroth – TSV Hechendorf 3:1 (2:1) – Die SpVgg Wildenroth hat im Aufstiegsrennen einen wichtigen Sieg eingefahren. „Man muss auch solche Spiele gewinnen“, sagte Abteilungsleiter Jürgen Throm. Seine Mannschaft begann druckvoll, ließ zunächst aber mehrere Chancen liegen. Xaver Throm brachte Wildenroth dann per Elfmeter in Führung, doch Hechendorf glich nur zwei Minuten später durch Fabian Jung aus. Noch vor der Pause traf Xaver Throm erneut vom Punkt zum 2:1. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste gefährlich, doch Wildenroth brachte die Führung über die Zeit. Maximilian Scheidl sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 für die Entscheidung.

1. SC Gröbenzell – TSV Pentenried 2:1 (1:1) – Der 1. SC Gröbenzell hat sich gegen den Tabellenfünften TSV Pentenried knapp durchgesetzt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Matteo Wadlinger in der 16. Minute für Pentenried traf. Andreas Groß glich jedoch wenig später aus und hielt Gröbenzell im Spiel. Nach der Pause sorgte Fabian Koller in der 59. Minute für die Wende und damit für den 2:1-Erfolg der Gastgeber. (Uwe Slowik)