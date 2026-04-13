Kreisklasse kompakt: Spitzenquartett bleibt eng beisammen – Germering feiert Auferstehung

Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SV Germering setzt seine Aufholjagd fort. Fürstenfeldbruck siegt mit 7:1. Schöngeising kassiert spät den Ausgleich in Gröbenzell.

Das Spitzenquartett hält Kurs – und der SC Fürstenfeldbruck setzt mit dem 7:1 gegen Landsberied die deutlichste Duftmarke. Doch auch die Konkurrenz aus dem Landkreis-Westen bleibt dran: Alling und Wildenroth mussten für ihre Punkte hart arbeiten, Schöngeising kassierte in Gröbenzell spät den Ausgleich. Das Team der Stunde ist freilich der SV Germering: Der lange abgeschlagene Tabellenletzte feierte den vierten Sieg in Serie. Das Gegenstück liefert der FC Landsberied mit nur einem Punkt aus vier Spielen. Wertvoll war außerdem der Erfolg des TSV Geiselbullach II im Sechs-Punkte-Spiel in Breitbrunn.

TSV Alling – TSV Hechendorf 2:1 – Reichlich Widerstand überwinden mussten die Allinger. Die Hechendorfer zeigten, dass sie ihren Ligaerhalt noch absichern müssen – und führten zur Pause. „Es war eine sehr umkämpfte Partie“, stellte Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer fest. Der musste kurz vor der Halbzeit die Rote Karte für Keeper Robin Remschmidt mitansehen, der zur Notbremse gegriffen hatte. „Eine Fifty-fifty-Entscheidung“, so Kiffer. In Unterzahl sei man dann aber die bessere Mannschaft gewesen. Alling belohnte sich und drehte die Partie zwischen der 50. und 60. Minute: Benjamin Bauer per Elfmeter und Simon Kahl trafen. Kiffer war zufrieden: „Der Sieg war wichtig. Wir werden weiter unseren Weg gehen.“

SV Germering – Gautinger SC 6:2 – Endgültig Anschluss ans rettende Ufer gefunden hat der SV Germering. Vor der Winterpause hatte man nur fünf Punkte auf dem Konto, nun landete der SVG den vierten Sieg in Folge – den dritten gegen einen direkten Konkurrenten. Gewackelt hatte der Erfolg nur gut 20 Minuten, nachdem die Gäste in der 18. Minute den 1:2-Anschluss hergestellt hatten. Zuvor hatten Benedikt Stege und Robert Cupic getroffen. Danach zog Germering wieder an: Maximilian Patsch, Philipp Gottschalk und nochmals Stege trafen zwischen der 42. und 54. Minute. Stege setzte mit seinem dritten Treffer noch das Sahnehäubchen, ehe Gauting ein zweites Mal erfolgreich war.

SC Fürstenfeldbruck – FC Landsberied 7:1 – Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Zweifel am Sieg der Gastgeber. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie entschieden. Der Aufstiegsaspirant überrollte den Abstiegskandidaten, Santiago Ghigani und Maurizio Sommer trafen jeweils doppelt. Landsberied kam zwar nach knapp einer Stunde durch einen von Alexander Schilling verwandelten Elfmeter zum Ehrentreffer. Doch der Torhunger des SCF war noch nicht gestillt: Hakan Özdemir, Nickoy Richter und Michael Arndt legten nach.

SpVgg Wildenroth – VfL Egenburg 4:3 – „Egenburg ist ein unangenehmer Gegner, den man erst einmal schlagen muss.“ Der Respekt vor dem VfL war Wildenroths Sprecher Jürgen Throm nach Spielende ebenso anzumerken wie die Erleichterung. Erst in der 87. Minute erlöste Ralf Loschen die Gastgeber mit dem 4:3 – und machte sich damit ein um einen Tag verspätetes Geburtstagsgeschenk. Dabei hatte Wildenroth einen beeindruckenden Frühstart hingelegt: Martin Zeise und Maximilian Scheidl trafen in der achten und neunten Minute. Routinier Ender Dag stellte nach 64 Minuten den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Egenburg aber kam zurück und glich in der 83. Minute zum 3:3 aus.

SF Breitbrunn – TSV Geiselbullach II 1:2 – Hart kämpfen musste die Zweite des Bezirksligisten TSV Geiselbullach. In einem Spiel mit zumindest psychologisch vorentscheidendem Charakter konnten die Gäste dafür am Ende umso lauter jubeln. Marcos Pereira Martins brachte Bullach nach 21 Minuten in Führung, doch eine Viertelstunde später fiel der Ausgleich. Danach bemühten sich beide Teams mit großem Einsatz um den nächsten Treffer. Der gelang Geiselbullachs Michael Angermaier in der 62. Minute.

1. SC Gröbenzell – SC Schöngeising 2:2 – Bis fast zum Schlusspfiff sah es nach einem Gästesieg aus. Doch in der Nachspielzeit gelang Gröbenzells Fabian Koller noch der Ausgleich. Ärgerlich für den SCS vor allem deshalb, weil die Gastgeber nach dem Platzverweis für Andreas Groß in Unterzahl spielten. Noch mit voller Besetzung hatte der SCG durch Marco Peters den Anschluss hergestellt. Schöngeising war mit einem Doppelschlag von Kilian Probst und Ilyas Kayikci in der 20. und 26. Minute 2:0 in Führung gegangen.

FC Puchheim – TSV Pentenried 3:3 – Viel Moral bewies der FC Puchheim am Sonntagabend gegen die Gäste aus Pentenried. Obwohl die Gastgeber gleich mehrmals zurücklagen, gaben sie nie auf und erkämpften sich am Ende ein 3:3-Unentschieden. In der ersten Halbzeit erwischten die Gäste den deutlich besseren Start und gingen durch einen Doppelschlag früh mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Pause konnte Pascal Steinmann mit zwei Toren – darunter ein Strafstoß – für Puchheim ausgleichen. Aber auch im zweiten Durchgang liefen die Gastgeber schnell wieder einem Rückstand hinterher, ehe Joshua Reiss noch ausglich. (Hans Kürzl)