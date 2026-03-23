Kreisklasse kompakt: Spitze rückt enger zusammen – SCF und Wildenroth jubeln

Der SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots) im Spiel gegen den Gautinger SC (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Das Aufstiegsrennen in der Kreisklasse wird schon ab dem ersten Spieltag noch spannender. Nur noch fünf Punkte liegen zwischen Erstem und Vierten.

Klare Auswärtssiege, ein Derby ohne Sieger und ein spätes Comeback in Unterzahl: In der Kreisklasse war zum Start der Frühjahrsrunde einiges geboten. Vor allem Germering, der SC Fürstenfeldbruck und Wildenroth setzten deutliche Ausrufezeichen.

FC Landsberied – SV Germering 0:2 (0:1) – Im Hinspiel hatte Landsberied noch einen Punkt geholt, diesmal war der SV Germering jedoch eine Nummer zu groß. Die Gäste traten am Freitagabend souverän auf und gingen durch Benedikt Stege in der 27. Minute verdient in Führung. Landsberieds Trainer Wolfgang Bals reagierte zur Pause mit zwei Wechseln, darunter Toptorjäger Alexander Felbinger. Doch auch das brachte keine Wende. Stattdessen erhöhte Pascal Esser kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 (51.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

TSV Hechendorf – TSV Geiselbullach II 2:2 (2:0) – Moral bewies die zweite Mannschaft des TSV Geiselbullach, die nach einem 0:2 zur Pause in Unterzahl noch einen Punkt rettete. Hechendorf bestimmte die erste Halbzeit klar und nutzte seine Überlegenheit durch Tore von Fabian Stupp (25.) und Constantin Hübsch (32.). Nach dem Seitenwechsel brachte Roxhergan Nanushi die Gäste mit einem sehenswerten Seitfallzieher zurück ins Spiel (50.). Als Luca Zirngibl nach zwei Gelben Karten frühzeitig vom Platz musste (80.), sprach vieles gegen Bullach. Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen durch Joker Lukas Bründl noch zum 2:2 (85.).

Gautinger SC – FC Puchheim 1:0 (1:0) – Der Gautinger SC war gegen den FC Puchheim über weite Strecken die bessere Mannschaft, machte aus seiner Überlegenheit aber zu wenig. Sebastian Lebek erzielte in der 22. Minute den einzigen Treffer des Tages. Weil die Gastgeber weitere Chancen liegen ließen, blieb es bis zum Ende eng. Puchheim fand im Schlussspurt besser ins Spiel und setzte Gauting trotz Unterzahl noch einmal unter Druck. Am knappen Heimsieg änderte das jedoch nichts mehr.

SC Schöngeising – TSV Alling 1:1 (0:0) – Viel Risiko gingen beide Mannschaften im Derby nicht ein. „Eine Partie, in der man merkt, dass keiner einen Fehler machen will“, sagte Allings Trainer Sebastian Kiffer. Entsprechend arm an Höhepunkten verlief die erste Hälfte. Nach dem Seitenwechsel schien der eingewechselte Stefan Hochreuther Alling auf die Siegerstraße zu bringen (67.). Doch eine späte Gelb-Rote Karte und der folgende Freistoß brachten Schöngeising noch den Ausgleich: Ilyas Kayikci traf in der 89. Minute direkt zum 1:1.

VfL Egenburg – SC Fürstenfeldbruck 0:3 (0:1) – Der SC Fürstenfeldbruck setzte seine starke Form auch in Egenburg fort. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Spielertrainer Nickoy Richter die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen, ehe Maximilian Funk auf 2:0 erhöhte. Danach versuchten beide Trainer mit Wechseln neue Impulse zu setzen – das glücklichere Händchen hatte erneut Richter. Joker Matija Rajic traf in der 86. Minute zum 3:0 und entschied die Partie endgültig.

1. SC Gröbenzell – SpVgg Wildenroth 0:6 (0:2) – In der ersten Halbzeit war die Partie noch offener, als es das Endergebnis vermuten lässt. Beide Teams kamen zu Chancen, doch Wildenroth zeigte sich effizienter. Ender Dag brachte die Gäste schon nach drei Minuten per Freistoß in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Youngster Lorenz Schorer auf 2:0 (39.). „Der wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten“, lobte Teamsprecher Throm. Nach dem Seitenwechsel übernahm Wildenroth immer mehr die Kontrolle. Maximilian Scheidl (48., 58.), Markus Zeise (71.) und ein Eigentor sorgten schließlich für den 6:0-Sieg. (Benedikt Hartl)