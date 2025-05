Kreisklasse kompakt: Souveränes Türkenfeld verteidigt Tabellenführung

Während die Spitzenteams unbeirrt vornweg marschieren, haben Alling und Wildenroth das Gleiche geschafft: Beide gaben 2:0-Führungen aus der Hand.

Landkreis – Das Rennen um den direkten Klassenerhalt ist entschieden. Der Kampf um die Relegationsplätze bleibt aber weiter spannend – ebenso wie das Titelduell zwischen Türkenfeld und Egenburg. Beide Spitzenteams gaben sich keine Blöße.

SV Germering – TSV Türkenfeld 0:2 (0:2) – Der TSV Türkenfeld hält weiter Kurs Richtung Meisterschaft. Der Sieg in Germering sei auf alle Fälle verdient gewesen, meinte TSV-Trainer Christian Brix. Auch wenn er zugibt: „In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan.“ Dementsprechend ging es torlos in die Kabine. Im zweiten Durchgang kam Türkenfelds Offensive aber besser ins Rollen und erspielte sich einige Chancen, was schließlich im 1:0 durch Tobias Holzleitner mündete (64.). „Ein schöner Spielzug“, lobte Brix. In der 87. Minute packte dann Maximilian Schwab nach einem Konter das entscheidende zweite Tor drauf. Wirklich in Gefahr war der Sieg aber auch vorher nicht. „Wir hatten Germering gut im Griff“, so der TSV-Trainer.

VfL Egenburg – SV Adelshofen 6:1 (3:1) – Kurz sah es so aus, als würden die um den Klassenerhalt kämpfenden Adelshofener den Favoriten aus Egenburg ärgern können. Julian Heinrich hatte die VfL-Führung – Alessandro Szczepurek traf in der 18. Minute – ausgleichen können (36.). Doch das Aufbäumen der Gäste hielt nicht lange. Noch vor der Pause sorgten Szczepurek (43.) und Michael Berglmeir (45.) für klare Verhältnisse. Und Berglmeirs Torhunger war noch nicht gestellt. Nach Wiederanpfiff schraubte er das Ergebnis per Doppelschlag (53. und 56.) weiter nach oben, ehe Daniel Glockner den 6:1-Endstand besorgte.

TSV Alling – TSV Pentenried 2:2 (2:1) – Der TSV Alling schien die meiste Zeit auf Siegeskurs zu sein. Doch in der Schlussphase entglitt den Gastgebern die Partie noch. Dabei hatte es gut begonnen. Simon Kahl (12.) und Maximilian Grolik (16.) hatten bereits nach einer Viertelstunde für vermeintlich klare Verhältnisse gesorgt. Doch noch vor dem Pausenpfiff verkürzten Omer Grbic die Gäste (40.), die am Ende zur Großoffensive bliesen und sich durch Matteo Wadlinger belohnten (83.) – wenn auch aus vermeintlicher Abseitsstellung. Außer einer gelb-roten Karte wegen Meckerns für Simon Reitberger brachten die Allinger Proteste aber nichts.

SC Malching – Gautinger SC 3:5 (2:2) – Vorne hui, hinten pfui. So lässt sich der Auftritt von Schlusslicht Malching zusammenfassen. Die Gastgeber konnten zwar dank Florian Lang (33.) und Christoph Hammerl (42.) mit einem 2:2 in die Pause gehen. Doch am Ende reichte nicht einmal der dritte Malchinger Treffer von Tobias Pauker (88.) nicht für einen Punktgewinn. Denn die Gäste aus Gauting hatten gleich fünfmal getroffen.

TSV Geltendorf – SpVgg Wildenroth 2:2 (0:1) – „Unnötig, das hätten wir gewinnen müssen“, meinte Wildenroths Teamsprecher Jürgen Throm. Direkt vor dem Pausenpfiff hatte SpVgg-Torjäger Maximilian Scheidl das „überfällige“ 1:0 erzielt (44.). Und kurz nach Wiederanpfiff hatte Ender Dag mit einem Freistoßtor für das 2:0 gesorgt (52.). Dazu hatten die Gäste noch dreimal Pech, als der Ball an die Latte krachte. Aber auch Geltendorf traf einmal das Aluminium. Trotzdem war der Anschlusstreffer der Gastgeber überraschend – und möglicherweise regelwidrig, wie Thorm meinte: „Dem ging ein klares Foul an unserem Verteidiger voraus.“ Sebastian Graetz war's egal, er verkürzte auf 1:2 (74.). Und nur drei Minuten später war Graetz wieder zur Stelle, als die SpVgg-Abwehr bei einem langen Ball unsortiert war. „Immerhin war es eine deutlich bessere Leistung als letzte Woche“, meinte Throm. (Thomas Benedikt)