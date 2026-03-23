Kreisklasse kompakt: SG Starnberg macht es deutlich – Pöcking siegt

Die SG Starnberg/Söcking dominierte den TSV Erling-Andechs nach Belieben. Pöcking verlässt derweil den letzten Tabellenplatz.
SG Starnberg/Söcking – TSV Erling Andechs 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Spieler, 2:0 Nitsch, 3:0 Grießhammer, 4:0 Hüther, 5:0 Küwens
Die SG Starnberg/Söcking hat in der Kreisklasse 3 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Erling-Andechs klar mit 5:0 (3:0) besiegt. Von Beginn an zeigte sich die Heimelf spielbestimmend, während die Gäste aus Andechs mit schwierigen personellen Voraussetzungen anreisten und nie richtig ins Spiel fanden.
„Die Vorzeichen waren alles andere als gut“, erklärte Andechs-Coach Kevin Enzi nach der Partie. Mehrere wichtige Spieler fehlten, darunter Sebastian Vollmar auf der Sechserposition, Ludwig Metz aufgrund von Muskelproblemen sowie Stürmer Stefan Wohlmuth mit einer Rippenprellung. „Das ist schwer zu kompensieren“, so Enzi, der zudem den Altersunterschied als entscheidenden Faktor ausmachte: „Starnberg hat viele junge Spieler, wir teilweise 38-Jährige – da kommt man irgendwann nicht mehr hinterher.“
Auf dem Platz spiegelte sich das deutlich wider. Starnberg agierte spritziger, konsequenter in den Zweikämpfen und ließ defensiv kaum etwas zu. „Wir hatten keine zwingende Torchance“, musste Enzi anerkennen. Stattdessen erspielte sich die Heimelf Chance um Chance und ging durch Tobias Spieler früh in Führung (19.). Kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag durch Vincent Nitsch (40.) und Neo Grießhammer (44.) für die Vorentscheidung.
„Man hat gesehen, dass wir haushoch überlegen waren“, bilanzierte Starnbergs Trainer Sascha Grießhammer zufrieden. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Starnberg am Drücker und schraubte das Ergebnis durch Valentin Hüther (64.) und Marco Küwens (82.) weiter in die Höhe. „Tor vier und fünf waren besonders schön herausgespielt“, fand Grießhammer.
Während die SG ihre Aufstiegsambitionen untermauerte, will Andechs die Niederlage schnell abhaken. „Mund abputzen und weitermachen“, so Enzi. „Wir müssen unsere Punkte gegen andere, schwächere Gegner holen.“
SG Oberau/Farchant – SC Pöcking-P. 1:4 (1:2) Tore: 1:0 Groll (15.), 1:1 Flath (37.), 1:2, 1:3 Link (39., 63.), 1:4 Haps (90.+4)
Der SC Pöcking-Possenhofen hat das Kellerduell bei der SG Oberau/Farchant mit 4:1 gewonnen. Dank sieben Punkten aus den ersten drei Spielen seit der Winterpause hat der SCPP nun die rote Laterne in der Kreisklasse 3 abgegeben. „Das ist schon mal sehr wichtig, aber nur ein erster Schritt“, sagte Trainer Daniel Flath, dessen Team sich noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz befindet.
In der Anfangsphase taten sich die Gäste in Oberau mit der körperbetonten Spielweise ihrer Gegner schwer, die Gastgeber gingen folgerichtig früh in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause aber brachte Winter-Rückkehrer Florian Flath, der Sohn des Trainers, die Pöckinger mit einem direkt verwandelten Freistoß zurück ins Spiel. Und keine zwei Minuten später köpfte Clemens Link eine Flanke von Benjamin Karl zur 2:1-Führung ein. „Das hat uns das Spiel gerettet“, kommentierte Trainer Flath.
Nach dem Seitenwechsel stand Pöcking stabiler und konnte, erneut durch Link nach Flath-Zuspiel sowie durch den mit Zweitspielrecht aktiven Lennard Haps noch auf 4:1 erhöhen. „Er trainiert schon seit Januar bei uns mit, ist jetzt aber wieder weg. Ein Spiel, ein Tor, das ist eine gute Ausbeute“, scherzte der SCPP-Trainer im Gespräch mit dem Merkur.
TSV Feldafing – SG Hungerbach 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Dreesen (19.), 2:0 Dermaut (87./ET); Gelb-Rote Karten: Streicher/SG (80., wdh. Foulspiel), Hofmann/TSV (90.+4, Foulspiel, Meckern)
Ein fußballerischer Leckerbissen war es nicht, den es am Sonntag zwischen dem TSV Feldafing und der SG Hungerbach zu sehen gab. „Das war ein typisches Spiel im Abstiegskampf, auch die Platzverhältnisse waren nicht so gut“, sagte Feldafings Trainer Jürgen Mergner anschließend. Er machte seinem Team jedoch ein Kompliment dafür, wie es damit umging. „Die Einstellung hat gestimmt, daher haben wir verdient gewonnen“, lobte Mergner.
Die Gastgeber kamen ordentlich ins Spiel und gingen nach knapp 20 Minuten durch einen Treffer von Jakob Dreesen in Führung. Hungerbach hatte zunächst klären können, Feldafing brachte die Kugel aber erneut in den Strafraum, und nach einer Verlängerung von Nico Kreißl blieb Dreesen allein vor dem Tor eiskalt. Die Gäste wurden in der Folge etwas stärker und scheiterten mit einem Freistoß am Pfosten. „Alle anderen Möglichkeiten hat unser Torhüter Moritz Schulte hervorragend pariert“, lobte der TSV-Trainer.
Im zweiten Durchgang war Hungerbach zunächst tonangebend, nach einigen Wechseln erlangte Feldafing aber die Spielkontrolle zurück. Kurz vor dem Abpfiff führte ein scharf getretener Eckball von Leo Hofbauer, dem Mergner eine starke Leistung attestierte, zu einem Hungerbacher Eigentor und damit zur Vorentscheidung.
FSV Höhenrain – SV Eurasburg-B. 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Furtner (75.)
Das erste Heimspiel des Jahres endete für den FSV Höhenrain sehr frustrierend. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel, doch wir haben den entscheidenden Fehler gemacht“, bedauerte FSV-Coach Christian Sedlmeier. Eine Woche nach dem wichtigen 1:0-Erfolg bei der SG Hungerbach wollten die Höhenrainer nachlegen und sich von den tief im Tabellenkeller stehenden Eurasburgern weiter distanzieren.
„In der ersten Halbzeit sah das auch noch ganz vielversprechend aus“, berichtete Sedlmeier. Max Feirer und Adrian Lech ließen aber gute Chancen liegen. Auf der Gegenseite war der FSV einmal im Glück, als die Gäste nach einem abgewehrten Freistoß an der Latte scheiterten. Nach der Pause wurde die Begegnung immer zerfahrener. „Es war dann ein reiner Abnutzungskampf“, teilte Sedlmeier mit. Dennoch gelang Eurasburg noch der Siegtreffer. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld landete eine Flanke auf dem Kopf des von der Abwehr nicht eng genug bewachten Niklas Furtner – und der Ball landete im langen Eck.