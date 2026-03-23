Kreisklasse kompakt: SG Starnberg macht es deutlich – Pöcking siegt

Traf zum 2:0 für Starnberg/Söcking: Vincent Nitsch. – Foto: Dagmar Rutt

Die SG Starnberg/Söcking hat in der Kreisklasse 3 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Erling-Andechs klar mit 5:0 (3:0) besiegt. Von Beginn an zeigte sich die Heimelf spielbestimmend, während die Gäste aus Andechs mit schwierigen personellen Voraussetzungen anreisten und nie richtig ins Spiel fanden.

„Die Vorzeichen waren alles andere als gut“, erklärte Andechs-Coach Kevin Enzi nach der Partie. Mehrere wichtige Spieler fehlten, darunter Sebastian Vollmar auf der Sechserposition, Ludwig Metz aufgrund von Muskelproblemen sowie Stürmer Stefan Wohlmuth mit einer Rippenprellung. „Das ist schwer zu kompensieren“, so Enzi, der zudem den Altersunterschied als entscheidenden Faktor ausmachte: „Starnberg hat viele junge Spieler, wir teilweise 38-Jährige – da kommt man irgendwann nicht mehr hinterher.“

Auf dem Platz spiegelte sich das deutlich wider. Starnberg agierte spritziger, konsequenter in den Zweikämpfen und ließ defensiv kaum etwas zu. „Wir hatten keine zwingende Torchance“, musste Enzi anerkennen. Stattdessen erspielte sich die Heimelf Chance um Chance und ging durch Tobias Spieler früh in Führung (19.). Kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag durch Vincent Nitsch (40.) und Neo Grießhammer (44.) für die Vorentscheidung.

„Man hat gesehen, dass wir haushoch überlegen waren“, bilanzierte Starnbergs Trainer Sascha Grießhammer zufrieden. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Starnberg am Drücker und schraubte das Ergebnis durch Valentin Hüther (64.) und Marco Küwens (82.) weiter in die Höhe. „Tor vier und fünf waren besonders schön herausgespielt“, fand Grießhammer.

Während die SG ihre Aufstiegsambitionen untermauerte, will Andechs die Niederlage schnell abhaken. „Mund abputzen und weitermachen“, so Enzi. „Wir müssen unsere Punkte gegen andere, schwächere Gegner holen.“

SG Oberau/Farchant – SC Pöcking-P. 1:4 (1:2) Tore: 1:0 Groll (15.), 1:1 Flath (37.), 1:2, 1:3 Link (39., 63.), 1:4 Haps (90.+4)

Der SC Pöcking-Possenhofen hat das Kellerduell bei der SG Oberau/Farchant mit 4:1 gewonnen. Dank sieben Punkten aus den ersten drei Spielen seit der Winterpause hat der SCPP nun die rote Laterne in der Kreisklasse 3 abgegeben. „Das ist schon mal sehr wichtig, aber nur ein erster Schritt“, sagte Trainer Daniel Flath, dessen Team sich noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz befindet.

In der Anfangsphase taten sich die Gäste in Oberau mit der körperbetonten Spielweise ihrer Gegner schwer, die Gastgeber gingen folgerichtig früh in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause aber brachte Winter-Rückkehrer Florian Flath, der Sohn des Trainers, die Pöckinger mit einem direkt verwandelten Freistoß zurück ins Spiel. Und keine zwei Minuten später köpfte Clemens Link eine Flanke von Benjamin Karl zur 2:1-Führung ein. „Das hat uns das Spiel gerettet“, kommentierte Trainer Flath.

Nach dem Seitenwechsel stand Pöcking stabiler und konnte, erneut durch Link nach Flath-Zuspiel sowie durch den mit Zweitspielrecht aktiven Lennard Haps noch auf 4:1 erhöhen. „Er trainiert schon seit Januar bei uns mit, ist jetzt aber wieder weg. Ein Spiel, ein Tor, das ist eine gute Ausbeute“, scherzte der SCPP-Trainer im Gespräch mit dem Merkur.

TSV Feldafing – SG Hungerbach 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Dreesen (19.), 2:0 Dermaut (87./ET); Gelb-Rote Karten: Streicher/SG (80., wdh. Foulspiel), Hofmann/TSV (90.+4, Foulspiel, Meckern)