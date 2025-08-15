Kreisklasse kompakt: Schöngeising siegt deutlich gegen SCF – Geiselbullach II verliert auswärts

In der Kreisklasse im Zugspitz-Kreis trafen Schöngeisings Kicker auf den SC Fürstenfeldbruck. Alling siegte knapp auswärts. Geiselbullachs Zweite ging in Pentenried unter.

Landkreis - Das kann man ein Statement nennen: Der Vorjahresdritte SC Schöngeising schickte den mit gehobenen Ansprüchen gestarteten Aufsteiger SC Fürstenfeldbruck klar geschlagen nach Hause. Ebenso deutlich verlor der Mitaufsteiger TSV Geiselbullach II. Eher in die Saison gestolpert ist der TSV Alling, der aber auswärts immerhin knapp siegreich blieb.

Gautinger SC – TSV Alling 1:2 – Nach 20 guten Minuten habe man den Faden völlig verloren, berichtete Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer. Im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen und den Pokalspiel-Siegen habe seine Elf im ersten Pflichtspiel der Saison eine ganz schwache Vorstellung abgeliefert, zumindest was die ersten 45 Minuten betraf. Zum Glück konnte der Gastgeber aus Gauting daraus kein Kapital schlagen. „Im zweiten Durchgang haben uns dann zehn Minuten gereicht, um das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, so Kiffer weiter. Simon Reitberger (49.) und Benjamin Baur (57.) brachten Alling mit 2:0 in Führung. Gautings Emre Uysal verkürzte nach einem – in Kiffers Augen fragwürdigem Foulelfmeter auf 1:2. „Was der Schiri da nach dem Eckstoß im Gewühl vor dem Tor für Regelwidrigkeit gesehen haben will, die ihn zum Pfiff veranlasste, bleibt wohl sein Geheimnis“, so Kiffer.

SC Schöngeising – SC Fürstenfeldbruck 4:0 – Von einem Saisonstart nach Maß sprach Schöngeisings Spielertrainer Kristjan Paluca. Von der ersten Minute an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. „Man hat gesehen, dass wir schon gut motiviert waren.“ So war die von Marcel Berger bereits in der 12. Minute erzielte Führung keine Überraschung. Die einheimischen Fans mussten dann aber bis kurz vor dem Seitenwechsel auf den zweiten Treffer von Berger warten. Nach Palucas Ansicht waren die Brucker bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Zwischenstand gut bedient. „Insgesamt hätten wir auch zwei oder drei Treffer mehr machen können.“ Insofern war das 3:0 in der 65. Minute von Kilian Probst nur Ausdruck der Schöngeisinger Überlegenheit. Paluca selbst sorgte in der Schlussphase für den Endstand.

Den aus Brucker Sicht gebrauchten Fußballabend machte die gelb-rote Karte für Cesar Marmolejo Quique in der 71. Minute komplett. SCF-Spielertrainer Patrick Lapper sah aber von einem Vorwurf ab: „Cesar weiß selbst, dass er einen Tick zu motiviert war. Er hat sich beim Team entschuldigt.“ Die Niederlage selbst sei auch in der Höhe verdient. „Wir müssen das als Mahnung nehmen, dass die Kreisklasse kein Selbstläufer sein wird“, so Lapper. Allerdings führte er an, dass mit Sebastian Ranftl, Fabian Friedl und ihm selbst drei wichtige Säulen des Innenblocks gefehlt hätten. Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat der SCF bereits am Samstag, 13.30 Uhr, im Heimspiel gegen den VfL Egenburg. Die Gäste aus dem Dachauer Landkreis legten allerdings mit einem Remis und einer klaren Niederlage den gleichen Stotterstart hin wie der SCF.

TSV Pentenried – TSV Geiselbullach II 5:1 – Vor allem in der Defensive waren die Bullacher ferien- und verletzungsbedingt ersatzgeschwächt. Gut eine Stunde lang konnte man das ganz gut kompensieren. „Wir hatten da sogar die Möglichkeit auf den Ausgleich“, sagte Coach Frederic Füll. Sein Team sei nicht so chancenlos gewesen, wie es das Ergebnis glauben lässt. Nach dem zweiten Pentenrieder Tor ging es aber dahin. Bullachs Ehrentreffer Philipp Lindemann in der 86. Minute kam für eine Wende zu spät. Zudem legten die Gastgeber kurz darauf zwei weitere Tore nach. „Dass wir am Wochenende spielfrei sind, tut uns gut“, so Füll. Danach werde sich der Personalstand nach und nach bessern.