Kreisklasse kompakt: Schöngeising erobert nach WIldenroth-Patzer die Spitze

Der SV Germering (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Das Meisterrennen in der Zugspitz-Kreisklasse 1 spitzt sich immer weiter zu. Am 24. Spieltag hat es jetzt einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben.

Im Aufstiegs- und Abstiegskampf der Kreisklasse bleibt es eng. Während Schöngeising seine Spitzenposition behauptete und Bruck im Rennen blieb, ließ Wildenroth in der Nachspielzeit Punkte liegen. Im Keller holte Geiselbullach II einen wichtigen Sieg.

TSV Geiselbullach II – 1. SC Gröbenzell 1:0 (0:0) – Drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf hat der TSV Geiselbullach II gegen den 1. SC Gröbenzell geholt. Leicht fiel der Erfolg den Gastgebern allerdings nicht. Lange mussten die Bullacher auf die erlösende Führung warten, ehe Marinus Renner in der 67. Minute das einzige Tor des Tages erzielte. In der Defensive stand der TSV diesmal stabil und ließ gegen die Gröbenzeller keinen Gegentreffer zu. Aus dem Schneider ist die Mannschaft mit dem Sieg aber noch nicht. Das nächste Spiel beim punktgleichen Gautinger SC wird richtungsweisend, ehe am letzten Spieltag mit dem SC Schöngeising der aktuelle Tabellenführer nach Geiselbullach kommt.

TSV Hechendorf – SC Schöngeising 1:4 (1:2) – Der SC Schöngeising hat seine Tabellenführung mit einem souveränen 4:1 in Hechendorf gefestigt. Marcel Berger brachte die Mannschaft von Spielertrainer Kristjan Paluca früh mit einem Doppelpack auf Kurs und traf in der 11. und 18. Minute zur 2:0-Führung. Kurz vor der Pause brachte Mert Rau den TSV Hechendorf mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 noch einmal heran (45.+2). Die Schöngeisinger ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Kilian Probst erhöhte in der 53. Minute auf 3:1 und machte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer auch den Deckel drauf.

SC Fürstenfeldbruck – FC Puchheim 1:0 (0:0) – Lange biss sich der SC Fürstenfeldbruck an der gut organisierten Defensive des FC Puchheim die Zähne aus. Bis zur 69. Minute hielten die Gäste ihren Kasten sauber, dann erzielte Maximilian Funk das Tor des Tages. Es blieb der einzige Treffer der Partie. Die Brucker liegen damit weiter auf dem dritten Tabellenplatz und dürfen auf Ausrutscher von Schöngeising und Wildenroth hoffen, um im Rennen um die vorderen Plätze zu bleiben. Einfluss nehmen kann der SCF schon am kommenden Wochenende selbst, wenn es zur direkten Partie bei der SpVgg Wildenroth kommt.

TSV Alling – SV Germering 4:0 (1:0) – Mit einer souveränen Vorstellung setzte sich der TSV Alling gegen den SV Germering durch, auch wenn die Aufstiegsplätze für die Gastgeber nicht mehr erreichbar sind. „Eigentlich hätten wir das Spiel in der ersten Halbzeit schon deutlicher gestalten können“, sagte Trainer Sebastian Kiffer. Die frühe Führung durch Simon Kahl in der 5. Minute blieb zunächst der einzige Treffer. Anfang der zweiten Hälfte geriet das 1:0 nach zwei gefährlichen Standards der Germeringer ins Wanken. Danach bekamen die Allinger die Partie aber wieder besser in den Griff und bauten ihre Führung durch Tore von Tobias Suárez Kandler (66.), Maximilian Grolik (74.) und Dominik Zeug (80.) aus.

SF Breitbrunn – SpVgg Wildenroth 2:2 (1:0) – Die SpVgg Wildenroth hat im Rennen um Meisterschaft und Relegationsplatz einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. In Breitbrunn kamen die Gäste nicht über ein 2:2 hinaus und verpassten es damit, ihre Ausgangslage zu verbessern. Nach dem Rückstand durch Michael Wagner (12.) sah es zur Pause sogar nach einer Niederlage aus. Direkt nach Wiederbeginn drehte Wildenroth die Partie jedoch mit einem energischen Start in die zweite Halbzeit. Maximilian Scheidl glich in der 48. Minute aus, nur drei Minuten später brachte Ender Dag die Gäste mit 2:1 in Führung. Doch in der Nachspielzeit schlug Breitbrunn noch einmal zu. Wieder war es Michael Wagner, der zum 2:2 traf (90.+1). „Chancen waren genügend da, aber verwerten muss man sie halt“, sagte Jürgen Throm. „In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner.“ (Uwe Slowik)