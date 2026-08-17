Kreisklasse kompakt: SCF und Eichenau setzen Ausrufezeichen

Nickoy Ricter. – Foto: Maximilian Merkl

Gleich zum Auftakt der neuen Kreisklassen-Saison haben einige Brucker Landkreis-Teams ein Ausrufezeichen gesetzt – darunter zwei Aufstiegsanwärter.

Der SC Fürstenfeldbruck schoss Geiselbullachs Zweite vom Platz, Aufsteiger Emmering gewann souverän in Puchheim. Auch der FC Eichenau startete mit einem deutlichen Derby-Sieg. Weniger erfolgreich verlief der Auftakt für den TSV Alling.

TSV Geiselbullach II – SC Fürstenfeldbruck 0:6 (0:1) – In der vergangenen Saison zog der SCF im Aufstiegsrennen noch knapp den Kürzeren. Zum Auftakt der neuen Spielzeit zeigten die Brucker nun gleich, dass mit ihnen erneut zu rechnen ist. Gleich sechs Treffer erzielte die Mannschaft um Spielertrainer Nickoy Ricter gegen Geiselbullachs Zweite. Allerdings brauchte der SCF etwas, um richtig in Fahrt zu kommen. Vor der Pause traf lediglich Neuzugang Emmanuel Ojo (6.). Nach gut einer Stunde wurde es dann deutlich: Simon Gerner (67.), Matija Rajic (77., 87.), Abdel Ouro-Bodi (80.) und Ricter (90.) sorgten für den 6:0-Kantersieg.

TSV Pentenried – TSV Alling 1:0 (0:0) – Es sei nicht das beste Spiel der Allinger gewesen, musste Co-Trainer Thomas Großbeck eingestehen. Er vertrat diesmal Sebastian Kiffer an der Seitenlinie. Zu sehen bekam er in Pentenried eine zähe Partie. Schwüle Hitze und ein vertrockneter, harter Platz machten gepflegten Fußball schwierig. Und so hatte Großbeck schon früh eine Vorahnung: „In der ersten Halbzeit hat sich schon angedeutet, dass derjenige, der das erste Tor macht, auch das Spiel gewinnt.“ Genau so kam es. Julian Batzer erzielte den entscheidenden Treffer für Pentenried (54.). Ein verdienter Ausgang, wie Großbeck zugab: „Pentenried war das kleine Stückchen besser.“

FC Eichenau – SV Germering 4:0 (1:0) – „Guter Start, zu Null gespielt.“ FCE-Trainer Markus Wex war mit dem Auftaktsieg seiner Mannschaft zufrieden – auch wenn sich die Eichenauer lange schwertaten. „Wir mussten erst mal in der Liga ankommen. Da wird ein anderer Fußball gespielt, aber das wussten wir.“ Umso wichtiger sei das 1:0 durch Sebastian Preibisch (44.) kurz vor der Pause gewesen. Im zweiten Durchgang bekam der FCE die Partie zunehmend in den Griff. „Da haben wir es ruhiger gespielt“, sagte Wex. Der Lohn folgte in Form von drei weiteren Treffern: Nico Stotz (73.), James Phebey (84.) und Moritz Stangl (88.) machten den auch in dieser Höhe verdienten Auftaktsieg perfekt.

FC Puchheim – FC Emmering 0:3 (0:2) – Der Aufsteiger aus Emmering hat sich eindrucksvoll in der Kreisklasse angemeldet. Mit einem nie ernsthaft gefährdeten Sieg in Puchheim untermauerte das Team von Trainer Stefan Hebding sein klares Ziel: den Klassenerhalt. Der FCE-Trainer war rundum zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben Puchheim gut unter Kontrolle gehabt und nichts anbrennen lassen.“ Dabei setzten die Emmeringer auf jene Stärken, die sie schon in der A-Klasse ausgezeichnet hatten: viel Ballbesitz, um dann Ball und Gegner laufen zu lassen. Die Tore waren fast die logische Folge. Maxim Jefkaj per Strafstoß (22.), Sebastian Ernst (26.) und Adrian Schick (53.) sorgten für den Auftaktsieg. Hebding konnte anschließend zufrieden festhalten: „Wir freuen uns, dass wir zurück sind.“ (Thomas Benedikt)