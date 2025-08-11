Kreisklasse kompakt: SCF und Bullach II mit Remis – Landsberied macht das halbe Dutzend voll

Die Kreisklasse im Zugspitz-Kreis ist wieder gestartet. Am ersten Spieltag gab es gleich einmal die ersten Überraschungen.

Landkreis – Jeweils mit einem Unentschieden haben sich die Aufsteiger aus Bruck und Geiselbullach in der Kreisklasse angemeldet. Für das größte Spektakel sorgte derweil der FC Landsberied. Der hatte in der Vorsaison gerade so die Klasse gehalten.

SC Fürstenfeldbruck – Gautinger SC 1:1 (0:0) – Bereits Samstagvormittag absolvierte der SC Fürstenfeldbruck vor rund 100 Zuschauern sein erstes Punktspiel als Aufsteiger in der Kreisklasse. Gegner war der Gautinger SC. War die erste Halbzeit noch torlos, änderte sich dies durch Benjamin Djordjevic, der einen Abpraller nutzte und in der 72. Spielminute zum verdienten 1:0 für den SCF vollendete. Kurios dann der Ausgleich in der 79. Spielminute für den Gautinger SC. Ein langer Ball auf das Brucker Tor, wieder ein Abpraller und schon stand es 1:1. In den restlichen Spielminuten passierte dann auch nichts mehr und so startete man mit einem Punkt in die neue Saison.

TSV Geiselbullach II – VfL Egenburg 2:2 (0:1) – Für den Aufsteiger TSV Geiselbullach II ging es im ersten Punktspiel zuhause gleich gegen den Titelanwärter VfL Egenburg. Dieser legte bereits in der 1. Spielminute durch ein Tor von Alessandro Szczepurek vor. Bei diesen sommerlichen Temperaturen, einem frühen Rückstand nachrennen machte es für einen Aufsteiger nicht gerade einfach, noch dazu, da man ab der 17. Spielminute nach einem Platzverweis nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand. So mussten die Zuschauer bis zur 53. Spielminute warten, bis Roxhergan Nanushi per Elfmeter das 1:1 erzielte. Aber Alessandro Szczepurek brachte in der 68. Spielminute den VfL Egenburg wieder in Führung. Noch einmal rannte der TSV Geiselbullach an und Florian Döhler sorgte mit seinem Tor in der 90. Spielminute für den Ausgleich.

FC Landsberied – TSV Pentenried 6:3 (3:3) – Eine torreiche Partie lieferte sich der FC Landsberied am späten Samstagnachmittag gegen den Gast aus Pentenried. Der war noch nicht richtig auf dem Platz, da führte der FC Landsberied durch zwei Tore von Arya Jahangiri Mehr in der 2. und 5. Spielminute bereits mit 2:0. Das 2:0 resultierte aus einem Elfmeter. Die Antwort kam mit dem Anschlusstreffer bereits in der 9. Spielminute zum 1:2 durch Constantin Irzinger. Edin Hurtic war es schließlich, der in der 30. Spielminute das Spiel durch das 2:2 wieder offen gestaltet. Jetzt war wieder Landsberied am Zug und ging durch Alexander Miklosch (33.) mit 3:2 in Führung. Die Freude über die Führung hielt genau acht Minuten. Constantin Irzinger erzielt das 3:3 noch vor der Halbzeitpause(41.). Nach dem Pausentee drehte der FC Landsberied richtig auf und schraubte das Ergebnis durch Tore von Alexander Felbinger (72.), Maximilian Schmalz (77.) und Lukas Stumbaum (83.) auf 6:3.

FC Puchheim – SpVgg Wildenroth 0:2 (0:0) – Die SpVgg Wildenroth hat beim FC Puchheim einen verdienten Arbeitssieg gefeiert. Dabei tat sie sich zunächst schwer. „Anfangs gab es einige Anlaufschwierigkeiten und somit auch aufgrund von Nervosität viele Abspielfehler“, berichtete SpVgg-Sprecher Jürgen Throm. Mit 0:0 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit kamen dann die Minuten des Maximilian Scheidl. Aus 20 Metern jagte er den Ball in den Winkel. „Ein Traumtor“, lobte Throm. Zwischenzeitlich hatte man etwas Glück, da auch der FC Puchheim zu Chancen kam. Scheidl‘s zweiter Treffer in der 81. Spielminute resultierte aus einem Rückpass der Puchheimer zu ihrem Torwart. „Da haben sie den Maxi übersehen.“ Der spritze dazwischen und verwandelte zum 2:0. (Uwe Slowik)