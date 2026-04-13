Kreisklasse kompakt: Otterfing souverän – Rottach-Egern verliert

Deutlicher Sieg: Tristan Waschke schoss das 3:0 für den TSV Otterfing. – Foto: Stefan Schweihofer

TSV Otterfing – TSV Brunnthal 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Müller (13.), 2:0 Bacher (46.), 3:0 Waschke (70.) Zeitstrafe: Bachmann (82./Brunnthal) Rote Karte: Tanneberger (84./Brunnthal) Ein chancenarmes Spiel lieferten sich der TSV Otterfing und der TSV Brunnthal. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, wurden aber nicht oft gefährlich. Die Gäste hatten nur einen echten Torschuss. Yannick Müller brachte die dezimierten Gastgeber früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel schob Florian Bacher zum 2:0 ein, ehe Tristan Waschke nach einer Ecke per Kopf den Deckel draufmachte. „Wir sind rundum zufrieden, es gibt nichts auszusetzen“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Respekt an die Burschen für die Leistung. Der Sieg war in der Höhe verdient.“

Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga wird es in der Kreisklasse 2 spannend. Während der Tabellenzweite aus Otterfing sein Heimspiel deutlich gewann, unterlag Spitzenreiter FC Real Kreuth überraschend bei den Fußballfreunden Geretsried.

Das 1:0 fiel durch ein Eigentor nach einem Konter. „Wir waren nicht kompakt genug und sind immer wieder in Tempo-Gegenstöße gelaufen“, berichtet FC-Trainer Daniele Reisinger. Julian Wiefarn köpfte an die Querlatte, und Marinus Schwarzer staubte ab zum 1:1. Nach Wiederanpfiff forderten die Gäste einen Strafstoß, im Gegenzug fiel das 2:1. Mit dem 3:1 in der Schlussphase machte Bad Tölz den Sack zu. „Der Sieg für Tölz geht in Ordnung. Wir müssen begreifen, dass es im Abstiegskampf nicht von allein geht und auch mal der Osterurlaub hinten anstehen muss“, ärgert sich Reisinger.

SV Bad Tölz – FC Rottach-Egern ⇥3:1 (1:1) Tore: 1:0 Neuhaus (40./ET), 1:1 Schwarzer (45.), 2:1 Lützel (47.), 3:1 Essendorfer (82.) Mit einer verdienten Niederlage kehrte der FC Rottach-Egern vom SV Bad Tölz zurück. Die Gäste mussten auf einige Stammkräfte verzichten. Nach wenigen Minuten musste Tobias Schlichtner mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld. Die Hausherren waren von Beginn an bissiger und kämpferisch überlegen.

FF Geretsried – FC Real Kreuth ⇥1:0 (1:0) Tor 1:0 Frank (6.) Viel schlechter hätte das Auswärtsspiel bei den FF Geretsried für den Tabellenführer aus Kreuth nicht beginnen können. Eine Ecke der Hausherren wurde nach außen abgewehrt, die folgende Hereingabe rutschte am langen Pfosten zum 1:0 ins Netz. Die Gäste kamen trotz deutlich mehr Ballbesitz kaum zu Torchancen. „Wir haben in der Pause auf lange Bälle umgestellt, weil man auf dem Platz spielerisch nicht durchkommen konnte“, sagt FC-Trainer Michael Zieringer. Doch die Fußballfreunde brachten die 1:0-Führung über die Zeit. „Man kann dem Team keinen Vorwurf machen, sie haben alles in die Waagschale geworfen“, resümiert Zieringer. „Uns hat das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Wir hätten noch eine Stunde spielen können, ohne ein Tor zu machen.“

SC Rot-Weiß Bad Tölz – DJK Darching ⇥1:3 (0:2) Tore: 0:1 S. Schlagbauer (12.), 0:2 D. Juric (15.), 0:3 Adelsberger (70.), 1:3 Fottner (74.) Den zweiten Sieg in Folge feierte die DJK Darching im Isarwinkel. „Wir haben die Fehler im Aufbau mit zwei schnellen Toren bestraft“, berichtet DJK-Coach Johannes Schneider. Simon Schlagbauer und Dario Juric brachten Darching in Führung. Zwischenzeitlich hielt Keeper Marinus Wiesgigl die DJK mit starken Paraden im Spiel, und nach dem 3:0 von Alexander Adelsberger 20 Minuten vor Schluss war der Deckel drauf. Der Anschlusstreffer der Tölzer war nur noch Ergebniskosmetik. „Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Aber jetzt geht es weiter, es steht noch ein Haufen Arbeit an.“

SG Reisach – TSV Weyarn ⇥2:3 (0:2) Tore: 0:1 Fuchs (13.), 0:2 Hub (17.), 1:2 Wunderl (56.), 2:2 Russel (60.), 2:3 Y. Molitor (86.) Zeitstrafen: Schaffer (43./Reisach), Sacco (91./Weyarn) Tief durchschnaufen musste Weyarns Trainer Michael Hub nach dem 3:2-Sieg beim Tabellenschlusslicht SG Reisach. Die Weyarner hatten im ersten Durchgang alles im Griff. Marinus Fuchs nutzte einen Abwehrfehler zum 1:0, und Benedikt Hub schob nach Rückpass von Christian Wacker zum 2:0 ein. Bis zur 50. Minute scheiterte Weyarn dreimal am Aluminium. Die Gastgeber stellten nach der Pause um und glichen durch Fehler in der TSV-Defensive per Doppelschlag aus. Den Siegtreffer markierte in der Schlussphase Yanik Molitor nach einem Freistoß von Wacker per Kopfballtreffer für die Gäste zum verdienten, aber auch etwas glücklichen Auswärtssieg. „Schwerer Platz, schlechtes Wetter, da gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen“, sagt Hub. „Es war das erwartete harte Stück Arbeit, am Ende haben wir die Pflichtaufgabe erfüllt.“

TSV Grünwald II – SG Hausham ⇥2:2 (1:1) Tore: 1:0 Schrödl (20.), 1:1 Grill (32.), 2:1 Rucker (49.), 2:2 Andrea Manzotti (90.+1) Zeitstrafe: Trettenhann (90.+2/Hausham) In der ersten Halbzeit war das Match zwischen dem TSV Grünwald II und der SG Hausham ausgeglichen, beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten. Lukas Grill egalisierte die Führung der Hausherren nach einer guten halben Stunde. „Nach der Pause kam es zu einer überraschenden Elfmeter-Entscheidung“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Ein Haushamer wurde im eigenen Strafraum gefoult, fiel auf den Ball, und es gab Hand-Elfmeter, den Grünwald verwandelte. In der Schlussphase gelang Andrea Manzotti noch der Ausgleich. „Wir haben nach dem Elfmeter mehr vom Spiel. Wir haben auf den Ausgleich gedrängt. Drei Punkte wären drin gewesen, aber mit dem 2:2 sind wir soweit zufrieden.“