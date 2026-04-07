Kreisklasse kompakt: Nur zwei Punkte trennen die Top-Vier Kreisklasse im Endspurt von Hans Kürzl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Fürstenfeldbruck kam nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Hans Kürzl

Der SC Schöngeising verteidigt die Spitze gegen Wildenroth. Am Tabellenende holt der SV Germering den dritten Sieg in Folge.

Die Kreisklasse wird zur Krimiserie, bei der man am Ende jedes Kapitels mit Spannung schnell zum nächsten weiterzappt. Nur ganze zwei Punkte trennen den SC Schöngeising, den TSV Alling, die SpVgg Wildenroth und den SC Fürstenfeldbruck voneinander. Allenfalls bei der Tordifferenz hebt sich Spitzenreiter Schöngeisig etwas ab. Genauso spannend ist es am Tabellenende. Für Schlusslicht SV Germering ist das rettende Ufer nur drei Zähler entfernt. für den FC Landsberied und den TSV Geiselbullach II gar nur zwei. Der SC Gröbenzell muss dagegen aufpassen, nicht noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. TSV Geiselbullach II – SV Germering 3:4 – Frühjahrsgefühle im Abstiegskampf zeigen Germerings Kicker. Bis zur Winterpause arg im Hintertreffen liegend, starteten sie mit drei Siegen in die Frühjahrsrunde.Beinahe hätte der SVG seine gute Vorstellung beim direkten Konkurrenten nur halb belohnt. In der Anfangsphase hatte Bullachs Roxhergan Nanusi zweimal getroffen, davon einmal ins eigene Netz. Bis zum Seitenwechsel machte dann Robert Cupic den Doppelpacker. Als Pascal Esser die Führung auf 4:1 hochgeschraubt hatte, schien die Entscheidung gefallen. Lukas Schuhmann und Mathias Bründl machten es aus Sicht der Gastgeber noch einmal spannend.

TSV Hechendorf – SC Fürstenfeldbruck 2:2 – Bis fünf Minuten vor Schluss sahen die Gäste aus der Großen Kreisstadt wie der sichere Sieger aus. Dank der beiden Treffer von Santiago Ghigani in der 44. und 80. Minute schien der wichtige Sieg und die zumindest kurzzeitige Tabellenführung greifbar nahe. Zudem hatte der SCF die Partie auch spielerisch weitgehend im Griff. Doch die Hechendorfer, für die es an sich weder nach vorn noch nach hinten um etwas geht, starteten eine Aufholjagd. Die vollendeten Talip Dayiik in der 85. Minute und Thomas Steiner zwei Minuten vor Schluss.. Gautinger SC – 1. SC Gröbenzell 2:4 – Vor allem in der Schlussphase hatte die Partie mächtig Fahrt aufgenommen. Vier Treffer fielen allein in den letzten 20 Minuten. Zuvor hatte Felix Scheibner in der 48. Minute die Führung der Gastgeber aus der der ersten Halbzeit ausgeglichen. Benedikt Lugmayer war es vorbehalten, das Spiel zunächst zugunsten der Gröbenzeller zu drehen und dann mit zwei weiteren Treffern in der 86. und 90 Minute zu entscheiden. Dass den Gautingern noch ein zweites Tor gelang, fiel also nicht mehr ins Gewicht.