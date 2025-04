Zwei Torschützen im direkten Duell: Mesut Toprak (r.) hatte die Freisinger früh in Führung gebracht. Zwar konnte der Massenhausener Luca Schlüter kurze Zeit später ausgleichen, am Ende jubelte aber dennoch der SCF. – Foto: Michalek

Kreisklasse kompakt: Neufahrn und Zolling verlieren in letzter Minute – FC Moosburg souverän Ganz später K.o. im Abstiegskampf Verlinkte Inhalte Kreisklasse 3 FC Moosburg BC Uttenhofe Massenhsn FC Neufahrn + 6 weitere

Der Tabellenzweite SV Marzling hatte bereits am Donnerstag verloren und der Tabellenführer FC Moosburg ließ sich diese Vorlage am Samstag nicht nehmen und gewann mit 4:1 gegen Langenbach.

Damit ist die Moosburger Meisterschaft wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die Nummer eins der Kreisklasse 3 ist mit drei Siegen in den nächsten fünf Spielen durch. FC Moosburg – SV Langenbach 4:1 (1:1). Mit der mit Abstand besten Offensive sowie der zweitbesten Defensive sind die Moosburger die große Konstante in der Kreisklasse. Der FCM kann Ausfälle am besten verkraften, und am Samstag zeigte man darüber hinaus, dass auch eine gute Halbzeit für den Sieg reicht. Nach der Pause steigerten sich die FCM-Kicker nämlich und waren klar spielbestimmend.

Sa., 19.04.2025, 15:00 Uhr FC Moosburg FC Moosburg SV Langenbach Langenbach 4 1 Abpfiff In Halbzeit eins konnte Langenbach die frühe Moosburger Führung (Mihai Raducanu, 9. Minute) durch Maximilian Held ausgleichen (26.). Zur Pause ging das Unentschieden noch in Ordnung, über die volle Spielzeit war Moosburg dann aber einfach zu stark. In der Folge trafen noch Timon Alar (65.), Mihai Raducanu (78.) und Matthias Holzinger (81.) zum 4:1-Endstand. Trainer Florian Bittner lobte sein Team dafür, dass man in der zweiten Halbzeit einen Gang nach oben schalten konnte, nachdem die Fehler in der Kabine ruhig angesprochen wurden.