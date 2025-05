Kreisklasse kompakt: Lebenszeichen am Tabellenende – Zweiter Saisonsieg für Malching

Sowohl das Titelrennen als auch der Kampf um den Klassenerhalt bleiben nach dem 22. Spieltag in der Kreisklasse spannend.

Landkreis – Sowohl Spitzenreiter TSV Türkenfeld als auch Verfolger VfL Egenburg gaben sich keine Blöße und siegten in ihren Auswärtsspielen. Beide liegen weiter nur zwei Punkte auseinander. Noch offen ist auch die Situation am Tabellenende. Wobei es wohl auf einen Dreikampf zwischen dem TSV Geltendorf, SV Adelshofen und dem FC Landsberied um Direktabstieg oder Relegation hinausläuft. Denn der FC Puchheim gewann überraschend gegen den SC Schöngeising und konnte sich so ein kleines Polster zum ersten Relegationsplatz schaffen. Der Tabellenletzte SC Malching hat sich noch nicht ganz aufgegeben, auch wenn die Chancen nur mehr theoretisch sind.

Gautinger SC – FC Landsberied 1:1 – Mit einer kampfkräftigen Vorstellung konnten sich die Landsberieder einen Punkt sichern. Die Gäste konnten sich sogar über einen gelungenen Frühstart freuen. Denn Arya Jahangiri Mehr sorgte bereits nach zehn Minuten für die Führung. Noch eine gute Weile wirkte der FCL engagierter, hatte die Chance nachzulegen. Ab etwa Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber aktiver. Insgesamt blieb es aber auch im zweiten Durchgang eine umkämpfte Partie, in der die Führung des FCL bis zur 67. Minute Bestand hatte. Dann traf Gautings Sebastian Dietzel zum Ausgleich.

FC Puchheim – SC Schöngeising 2:1 – Die Tat von Lennard Riedel kann am Ende der Saison noch viel wert sein. Denn mit seinem Treffer in der 89. Minute sicherte er dem FCP drei wichtige Punkte. Mindestens ebenso wichtig war aber überhaupt, dass Maximilian Sollinger nach 55 Minuten der Ausgleich gelungen war. Die Schöngeisinger, deren theoretischen Aufstiegschancen durch sind, ließen die Partie keineswegs schleifen und waren durch Lukas Frickenstein bereits nach elf Minuten in Führung gegangen.

TSV Geltendorf – SV Adelshofen 1:1 – Den Befreiungsschlag, zumindest nicht mehr direkt absteigen zu können, hat der SV Adelshofen beim Konkurrenten verpasst. Lange Zeit wogte der Kampf zwischen den Tabellennachbarn hin und her. Als Luca Turacci neun Minuten vor Schluss doch noch der Führungstreffer gelungen war, war die Erleichterung im Lager des SV Adelshofen sehr groß. Allerdings konnte man den so wichtigen Dreier dann doch nicht über die Zeit bringen. Denn den nicht aufsteckenden Geltendorfern gelang durch Maximilian Böhm drei Minuten vor Schluss das 1:1.

SV Germering – VfL Egenburg 2:6 – Das Bemühen, die Partie gegen Zweiten offenzuhalten, war beim SV Germering durchaus zu erkennen – zumindest 35 Minuten lang. Bis dahin hatten die Treffer von Robert Cupic zum 1:2 und Jonas Hetmann zum 2:3 dafür gesorgt, dass man am VfL noch dran war. Dann aber zogen die Gäste an und waren dabei zudem noch sehr effektiv.

SC Malching – TSV Alling 3:1 – Fast bis zur Halbzeitpause deutete wenig auf den zweiten Malchinger Saisonsieg hin. Zwar hatten sich die Gastgeber nach Allings Führung durch Michael Drexl nach 13 Minuten eifrig um eine schnelle Antwort bemüht. Doch sie hatten auch Glück, dass die Gäste einen Elfmeter an den Pfosten setzten, der das 2:0 bedeutet hätte. Dieses Momentum nutzte Malchings Marius Schmuck zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wogte der Kampf hin und her. Erst in der 81. Minute hatte Florian Lang eine so gute Idee, dass ihm das 2:1 gelang. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Phillip Dums für die endgültige Entscheidung.

TSV Pentenried – TSV Türkenfeld 2:5 – Nach 53 Minuten war das Spiel durch. Tobias Wuthe, Julian Zähring, ein Pentenrieder Eigentor und Tobias Holzleitner hatten bereits zu diesem Zeitpunkt für ein 4:0 gesorgt. Danach kamen die Gastgeber zwar ein wenig auf, aber Türkenfelds Sieg geriet nicht in Gefahr. Luca Grandl setzte den Schlusspunkt.

1. SC Gröbenzell – SpVgg Wildenroth 6:3 – SpVgg-Sprecher Jürgen Throm zog ein ernüchtertes Fazit: „Es war ein gebrauchter Tag“, sagte er. Das hatte aus Wildenrother Sicht damit begonnen, dass der SC Gröbenzell die Partie trotz des nur mäßigen Regens kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt hatte. Damit kamen die Gastgeber eindeutig besser zurecht. Die Treffer von zweimal Lysander Weiß sowie Felix Scheibner und Fabian Koller waren der Beleg dafür. Mit zwei Treffern hatte Wildenroths Tristan Umkehrer da noch dagegen halten können. Bis zur 55. Minuten hatten jedoch Gröbenzells Philip Schmid und Philipp Darge das halbe Dutzend vollgemacht. SpVgg-Torjäger Maximilian Scheidl gelang zum Schluss nur mehr eine Ergebniskosmetik. „Gröbenzell war sehr effektiv, der Sieg verdient, aber zu hoch“, stellte Throm fest. (Hans Kürzl)