Kreisklasse kompakt: „Geiles Derby“ – Unentschieden im Gipfeltreffen in Wildenroth

In der Kreisklasse stand am 5. Spieltag das erste echte Spitzenspiel auf dem Spielplan. Und die Partie hielt, was sie versprach.

Landkreis– Spitzentreffen in der Kreisklasse: Mit Wildenroth und Schöngeising trafen zwei der heißesten Aufstiegsanwärter aufeinander. In deren Rücken pirscht sich aber so langsam der SC Fürstenfeldbruck heran.

SpVgg Wildenroth – SC Schöngeising 1:1 (0:1) – Im Topspiel der Kreisklasse trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden. Die SpVgg Wildenroth bleibt somit weiter ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Der starke Sturm der Schöngeisinger – immerhin 14 Tore in drei Spielen – konnte nur ein Tor in der 20. Minute durch IIyas Kayikci erzielen. Mehr ließ die gut eingestellte Abwehr der Wildenrother nicht zu. Torjäger Maximilian Scheidl war es schließlich der mit seinem Tor zum 1:1 in der 51. Minute der SpVgg Wildenroth einen wichtigen Punkt sicherte. SpVgg-Sprecher Jürgen Throm war trotz Punkteteilung begeistert: „Geiles Derby, ein starker Gegner wie erwartet, viele Zuschauer, schönes Wetter und mit diesem einen Punkt können wir gut leben.“

SV Germering – TSV Geiselbullach II 1:5 (0:2) – Wollten doch die Germeringer den schlechten Saisonstart hinter sich lassen, aber der TSV Geiselbullach II hatte etwas dagegen. Es wurde eine klare Angelegenheit für die zweite Garnitur des TSV Geiselbullach, denn sie gewann deutlich gegen den SV Germering. Der Grundstein wurde bereits in der ersten Halbzeit durch Tore von Sebastian Kunz (28.) und Marcos Pereira Martins (30.) gelegt. In der 60. Spielminute sorgte dann Fritz Puhlmann mit einem verwandelten Elfmeter für die Vorentscheidung zum 3:0. Der SV Germering konnte zwar durch Pascal Esser auf 1:3 (64.) verkürzen, aber Amine Raiana (84.) Maximilian Glasl (88.) sorgten schließlich für den 5:1-Endstand.

SC Fürstenfeldbruck – TSV Hechendorf 4:3 (2:1) – Der SC Fürstenfeldbruck behielt in einer nervenaufreibenden Partie die Oberhand. In der ersten Viertelstunde war es eher ein Abtasten der beiden Mannschaften. Santiago Ghigani nutzte schließlich in der 15. Minute einen Fehler der Hechendorfer zum 1:0 und packte per Abstauber auch noch das 2:0 (23.) obendrauf. Wer jetzt dachte es wird ein leichtes Spiel für die Heimelf, der kennt die Hechendorfer nicht. Mathias Huber verkürzt durch einen Freistoßschlenzer ins lange Eck auf 1:2 (40.). Nach der Halbzeitpause ging es wild weiter: Aleksander Cada (47.) und Lasse Jünger (60.) egalisierten gleich zweimal die Brucker Führung, nachdem Christina Mühlberger zwischenzeitlich das 3:2 für den SCF erzielt hatte (51.). Schließlich sicherte Dmytro Olbert mit dem 4:3 (81.) drei wichtige Punkte. SCF-Spielertrainer Patrick Lapper war nach dem Spiel zufrieden: „Super gekämpft, Rückschläge gut weggesteckt und drei Punkte geholt.“

TSV Alling – TSV Pentenried 1:2 (0:0) – Bis zur 90. Minute war der TSV Alling auf Siegeskurs und führte durch ein Tor von Tobias Suarez Kandler (52.) mit 1:0. Und trotzdem stand das Team von Spielertrainer Sebastian Kiffer am Ende mit leeren Händen da. Felix Neumann (90.) und Tuncay Karaduman (93.) drehten die Partie in den letzten Momenten des Spiels. „Wir hätten dass Spiel viel eher zumachen müssen, Chancen waren genügend da“, haderte Kiffer. Aber als firer Sportsmann gab es auch ein großes Lob für den Pentenrieder Schlußmann: „Er hat einfach überragend gehalten.“

FC Puchheim – VfL Egenburg 2:6 (1:3) – Der VfL Egenburg ließ den Puchheimern nicht die geringste Chance auf einen Heimsieg. Bereits zur Halbzeit führten die Egenburger durch Tore von Maurice David (4.), Allessandro Szczepurek (45+1) und einem Eigentor (45+2) der Puchheimer mit 3:1. Kurios, selbiger Spieler der Puchheimer sorgte mit seinem zweiten Eigentor (57.) für das 4:1 der Egenburger. Maurice David war es, der mit seinen Treffern zum 5:1 (75.) und 6:2 (90.) den Sieg noch in die Höhe schraubte. Zwischenzeitlich traf Erjon Dragusha für den FC Puchheim zum 2:5 (80.).

SF Breitbrunn – FC Landsberied 1:2 (1:0) – Der FC Landsberied drehte das Spiel beim SF Breitbrunn und fuhr mit drei Punkten nach Hause. Zur Pause war der SF Breitbrunn noch mit 1:0 durch ein Tor von Benjamin Kugler in Front gelegen. Der Pausentee musste die Landsberieder beflügelt haben, denn Michael Alfertshofer glich bereits in der 49. Spielminute zum 1:1 aus. Die Landsberieder gaben sich aber mit diesem Ergebnis nicht zufrieden und es gelang ihnen durch Alexander Felbinger das wichtige 2:1 in der 77. Spielminute. Dabei blieb es.

1. SC Gröbenzell – Gautinger SC 2:2 (1:1) – Ein Duell auf Augenhöhe sahen die Zuschauer in Gröbenzell. Am Ende standen beide Mannschaften mit einem Punkt da. Dabei begann das Spiel für die Gäste vielversprechend: Bereits in der 4. Spielminute mit dem 1:0 durch Justin Galtier. Aber das 1:1 ließ nicht lange auf sich warten – durch Philip Schmid in der 13. Minute. So ging es in die Halbzeitpause. Die Gröbenzeller kamen besser aus der Kabine heraus und erzielten das 2:1 in der 70. Spielminute. Aber die Gautinger gaben nicht auf. Das 2:2 fiel nur vier Minuten später durch Maximilian Gaul (74.). (Uwe Slowik)