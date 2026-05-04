Kreisklasse kompakt: Die Top-Teams verlassen sich auf ihre Torjäger

Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Fürstenfeldbruck, Wildenroth und Schöngeising siegen souverän. Dabei glänzen Santiago Ghigani und Marcel Berger mit wichtigen Treffern.

Die Aufstiegskandidaten aus dem Landkreis gaben sich keine Blöße: Fürstenfeldbruck, Wildenroth und Schöngeising lösten ihre Aufgaben jeweils überzeugend. Ein Grund dafür: Die Top-Torjäger der drei Mannschaften sind weiterhin in Trefferlaune – allen voran Santiago Ghigani und Marcel Berger.

SC Fürstenfeldbruck – SV Germering 4:2 – Mit einem insgesamt souveränen Sieg bleibt der SC Fürstenfeldbruck ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen. Mann des Tages bei den Gastgebern war Santiago Ghigani, der mit seinem Dreierpack in der 5., 44. und 65. Minute sein persönliches Torekonto auf 19 Treffer ausbaute. Den vierten Brucker Treffer steuerte Matija Rajic in der 51. Minute bei. Für den SV Germering hielten Markus Schönbauer (62.) und Spielertrainer Dominik König (85.) das Ergebnis noch einigermaßen erträglich. Zwischenzeitlich kochten in dem Duell zwischen Aufstiegsanwärter und Abstiegskandidat auch die Emotionen hoch: Innerhalb von fünf Minuten sahen Thomas Morche auf Brucker und Luka Kordic auf Germeringer Seite jeweils Rot.

FC Landsberied – SpVgg Wildenroth 1:4 – Auf trockenem Rasen musste Wildenroth zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Alexander Schilling hatte Landsberied per Elfmeter in der 11. Minute in Führung gebracht. Doch schon vier Minuten später gelang Josef Huber der Ausgleich. „Das war wichtig, dass uns das so schnell gelungen ist“, sagte SpVgg-Sprecher Jürgen Throm. Danach fand Wildenroth besser in die Partie und drehte das Spiel durch Lorenz Schorer zum 2:1 (29.). Die endgültige Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussviertelstunde, als Maximilian Scheidl und Tristan Umkehr nachlegten. „Das Spiel war nicht schön, aber der Sieg war wichtig“, bilanzierte Throm.

VfL Egenburg – SC Schöngeising 1:5 – Mit der ersten Halbzeit war Schöngeisings Spielertrainer Kristjan Paluca noch nicht ganz zufrieden. „Wir haben es da zu kompliziert gespielt“, sagte er nach der knappen 2:1-Pausenführung, zu der er selbst und Marcel Berger getroffen hatten. Nach gut einer Stunde kam der SCS dann aber richtig ins Rollen. Berger traf ein weiteres Mal, dazu waren Quirin Kaliner per Elfmeter und Kilian Probst erfolgreich. „Am Ende war es auch in der Höhe verdient“, lautete Palucas Fazit. (Hans Kürzl)