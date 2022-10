Kreisklasse kompakt: Der Aufsteiger bezwingt den Spitzenreiter Türkenfeld holt sich im Spitzenspiel gegen Moorenweis den Sieg

Die Kreisklassen im Raum Zugspitze biegen auf die Zielgeraden ein. So lief der 12. Spieltag der Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Türkenfeld bezwingt den Spitzenreiter Moorenweis und Unterpfaffenhofen schnuppert gegen Liga-Primus Gilching sogar am Sieg. Am Ende wird es ein Remis.

Kreisklasse 1

SV Haspelmoor - SC Gröbenzell 2:5 (1:2) – Noch ein herber Rückschlag für den Aufsteiger aus Haspelmoor. Bislang hat die Mannschaft von Coach Jürgen Schamberger nur vier Punkte auf dem Konto und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz, allerdings vor den Olchingern, die sich bislang mit einem Punkt begnügen müssen. Dabei hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte noch gut mitgehalten. Nachdem Gröbenzell durch Treffer von Lysander Weiß (5.) und Quririn Luff (14.) in Führung gegangen war, erzielte Benjamin Kantwerg den Anschlusstreffer (22.). Doch nach der Pause erhöhte Gröbenzell den Druck. Felix Schreiber schob ein (50.), danach erhöhte Lukas Schuhmann (65.) und Markus Dawid netzte zum 5:1 ein (82.). Für ein wenig Ergebniskosmetik sorgte noch Philip Huber mit dem Treffer zum 2:5 (90.). Gröbenzells Trainer Deniz Yildirim lobte sein Team: „Wir haben intensiv trainiert und alles umgesetzt. Wir wissen um unsere Stärke in der Liga und haben uns jetzt mit dem Sieg belohnt.“ Ziel sei es, immer noch unter die ersten Drei zu kommen.

VfL Egenburg - FC Emmering 1:5 (1:1) – Im Duell der direkten Konkurrenten hat sich Emmering durchgesetzt. Nach einem Eigentor in der Anfangsphase waren nur noch die Gäste am Zug. Es trafen Maximilian Theobald (64.), Lennard Haberer mit einem lupenreinen Hattrick (64./73./77.) sowie Kristian Paluca (86.)

TSV Türkenfeld - TSV Moorenweis 3:0 (2:0) – Quasi „mit dem letzten Aufgebot“ musste Türkenfelds Trainer Dieter Birkner gegen den Spitzenreiter Moorenweis antreten. Viele angeschlagene und kranke Spieler hat er derzeit im Kader, die Schonung einfach dringend brauchen. Dennoch holte sich der Gastgeber den Sieg gegen den Liga-Primus – und das auch noch deutlich ohne Gegentor. „Wir haben heute Leistung gezeigt und wenig zugelassen“, so Birkner. Felix Wimmer hatte den Führungstreffer erzielt (5.). Kurz vor der Pause hatte Luca Grandl noch auf 2:0 erhöht (42.). Danach schien es möglich, dass die Partie noch kippen könnte, doch Moorenweis scheiterte beim Strafstoß. Türkenfelds Keeper Daniel Pittrich verhinderte den Anschlusstreffer der Moorenweiser ein ums andere Mal. Dafür machte Türkenfeld kurz vor dem Schlusspfiff noch das 3:0 durch Christian Mader (86.).

Kreisklasse 2

FC Puchheim - TSV Alling 1:2 (0:2) – An der Chancenverwertung müssen die Allinger noch arbeiten, aber „unterm Strich“ zeigte sich TSV-Trainer Sebastian Kiffer natürlich schon zufrieden mit dem Ausgang der Partie in Puchheim. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft und hatten auch noch mehr Chancen als es die zwei Tore zeigen“, so Kiffer. Egzon Musliu hatte zum 1:0 getroffen (42.), Lukas Lindemüller auf 2:0 erhöht (44.). Puchheims Coach Michael Liebl musste auch neidlos anerkennen, dass das „zwei schöne Tore waren“. Sein Team kam jedoch gut aus der Kabine, nach einer Ecke von Jannik Lutz hatte Lennard Riedel den Anschlusstreffer zum 1:2 markiert (50.). „Wir haben dann noch mal alles nach vorne geworfen, aber es hat nicht gereicht.“ Allings Trainer Kiffer monierte: „In den Schlussminuten haben wir einige Konter sehr schlecht ausgeführt.“

TSV Gilching II - SC Unterpfaffenhofen II 2:2 (1:0) – Die Gäste vom SC Unterpfaffenhofen II konnten dem derzeit unangefochtenen Tabellenführer einen Punkt klauen – dabei hätte es auch durchaus ein Sieg werden können, angesichts der vielen Chancen der Gäste. Aber: „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen“, so Trainer Claus Lehenmeier. Der Spitzenreiter ging kurz vor der Pause in Führung (42.), doch Unterpfaffenhofen konnte nach dem Seitenwechsel postwendend erwidern und glich durch den Treffer von Dominik Reitberger aus (52.). Und der SCU hielt dem Gilchinger Druck auch lange stand. Der Tabellenführer brauchte nach dem Ausgleich noch über eine halbe Stunde, bis sich wieder eine Chance bot, die sie verwandeln konnten zum 2:1 (87.). Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften weiter. Janik Baricevic sicherte seinem Team in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:2 (92.) das Unentschieden und den einen Punkt. SCU-Coach Claus Lehenmeier betonte: „Wir waren sehr gut, wir müssen nur vor dem Tor noch kaltschnäuziger werden, dann gewinnen wir auch solche Spiele.“ Denn während Gilching etwa vier Chancen brauche, um daraus zwei Tore zu erzielen, seien es „bei uns halt noch sechs bis acht Chancen“, so Lehenmeier. (Stephanie Hartl)