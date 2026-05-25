Kreisklasse kompakt: Dank Schützenhilfe steigt in Schöngeising die Aufstiegsparty

Kreisklasse SC Schöngeising Aufstieg – Foto: Bogdan Kramliczek

In der Kreisklasse sind Entscheidungen gefallen: Der SC Schöngeising steigt in die Kreisliga auf. Gröbenzell und Geiselbullach halten die Klasse.

Der SC Schöngeising steigt in die Kreisliga auf. Der SC siegte im Derby mit 5:0 gegen Landsberied. Zu den ersten Gratulanten gehörten Wildenroths Nils Hufschlag und Brucks Patrick Lapper, die mit ihrem Remis Schützenhilfe geleistet hatten. Geiselbullach und Gröbenzell sichern sich den Klassenerhalt.

SC Schöngeising – FC Landsberied 5:0 (2:0) – Nichts zu holen gab es für den FC Landsberied im Nachbarschaftsduell mit dem Tabellenprimus aus Schöngeising. Die Gastgeber, für die es im Meisterschaftskampf mit der Spielvereinigung Wildenroth noch um alles ging, waren von Beginn an die dominante Mannschaft. „Trotz des sicheren Abstiegs von Landsberied hat man aber die Derby-Stimmung gemerkt“, meinte SCS-Coach Kristian Paluca nach der Partie. Nach gut einer halben Stunde konnte Finn Burtscheidt den SC Schöngeising per Sonntagsschuss in Führung bringen (34.). Quasi mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Burtscheidt auf 2:0 (45+4.), ehe es bei sommerlichen Temperaturen in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber auf dem Feld den Ton an, die Tore fielen dann im Minutentakt: Marcel Berger (56.) und Kristian Paluca (59.) erhöhten auf 4:0, den Schlusspunkt setzte Marcel Berger mit seinem zweiten Treffer vom Punkt (62.). Die Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht aus Landsberied ist den Schöngeisingern damit geglückt und die Schöngeisinger konnten ausgelassen Aufstieg und Meisterschaft im eigenen Stadion bejubeln.

Gautinger SC – TSV Geiselbullach II 0:4 (0:1) – Ein Sieg mit zwei Toren Differenz hätte für den TSV Geiselbullach gereicht, um den direkten Vergleich gegen den ebenso abstiegsgefährdeten Gautinger SC zu gewinnen und damit den Klassenerhalt zu sichern. Am Ende trafen die Gäste sogar viermal und machten so den direkten Klassenerhalt perfekt. Noch in der ersten Halbzeit konnte Marinus Renner den TSV nach einer Ecke in Führung bringen (34.). Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste weiter spielbestimmend, Renner konnte auf 2:0 erhöhen (53.). Der Doppelpack von Michael Angermeier (63.; 72.) machte den Sieg der Geiselbullacher perfekt.

1. SC Gröbenzell – SF Breitbrunn 2:3 (2:2) – Dank eines Auswärtssieges wahren die Sportfreunde Breitbrunn ihre Chancen auf den Verbleib in der Kreisklasse. Dabei startete die Partie für die Gäste alles andere als gut, denn Fabian Koller konnte den SC Gröbenzell früh in Führung bringen (8.). Doch Breitbrunn hatte die passende Antwort und konnte durch Bastian Lemberger vom Punkt (13.) ausgleichen. Haris Omic gelang kurz vor der Pause (43.) der erneute Führungstreffer für Gröbenzell. Doch auch hier bewiesen die Breitbrunner Moral und kamen noch vor dem Halbzeitpfiff erneut zum Ausgleich. In der Schlussphase der Partie gelang den Gästen sogar der Führungstreffer, den sie bis zum Spielende verteidigen konnten. Durch die drei Punkte hat Breitbrunn weiterhin Chancen auf die Relegation und in der kommenden Woche gegen den Gautinger SC alles selbst in der Hand. Mit Schützenhilfe aus Puchheim wäre sogar der direkte Klassenerhalt möglich.

FC Puchheim – TSV Alling 2:0 (1:0) – Im Duell der Tabellennachbarn feierte der FC Puchheim einen Heimsieg gegen Alling. Daniel Mohr brachte die Puchheimer in der 37. Minute in Führung. Beim Stand von 1:0 wurden auch die Seiten gewechselt. In Hälfte zwei folgte die Entscheidung für Puchheim: Lennard Riedel besorgte in der 74. Minute das 2:0 für Puchheim. Das war auch der Endstand.

von Benedikt Hartl