Kreisklasse kompakt: „Bis zum Schluss zittern müssen“ – Wildenroth mit Rekordstart

Spannung pur war am Wochenende in der Zugspitz-Kreisklasse geboten. Am Ende des Spieltags war die SpVgg Wildenroth der strahlende Sieger.

Landkreis – Einen Rekordstart konnte die SpVgg Wildenroth verzeichnen und sich so an die Spitze setzen. Währenddessen bestätigte der SC Schöngeising beim Gastspiel in Alling seine starke Leistung gegen den SCF.

FC Puchheim – Gautinger SC 3:2 – Die Gäste erwiesen sich als hart zu knackende Nuss. Denn dem Führungstreffer von Maximilian Sollinger aus den Anfangsminuten war nach einer guten Viertelstunde der Ausgleich der Gäste gefolgt. Erst nach Ablauf einer Stunde fand Bahzat Gaidi zum zweiten Mal eine Lücke. Dem ließ Joshua Reiss nur wenig später den dritten Treffer folgen. Zum Zurücklehnen gab es allerdings keinen Anlass. Gauting verkürzte zehn Minuten vor Schluss noch einmal, doch der FCP rettet den Dreier über die Zeit.

SpVgg Wildenroth – 1. SC Gröbenzell 2:1 – Eine Menge Arbeit mussten die Gastgeber leisten, um die perfekte Woche mit drei Siegen zu vollenden. Am Anfang schien dieses Ziel die Beine der Wildenrother sogar eher zu blockieren. „Wir sind schlecht in die Partie reingekommen“, so SpVgg-Coach Nils Hufschlag. Die spielstarken Gröbenzeller wussten das zu nutzen und gingen durch Philip Schmid in der 6. Minute in Führung. In der Folge hätte sich Wildenroth über ein zweites Gästetor nicht beklagen brauchen. Erst nach dem 1:1 von Maximilian Scheidl in der 37. Minute löste sich der Knoten. Die Leistungssteigerung münzte Wildenroth schließlich in die Führung um, die Xaver Throm in der 58. Minute per Elfmeter erzielte. „Wir haben dann eher auf eine sichere Defensive Wert gelegt“, so Hufschlag. Er monierte aber, dass bei Kontern das 3:1 verpasst worden sei. „So haben wir bis zum Schluss zittern müssen.“

TSV Alling – SC Schöngeising 2:2 – Von einem letztendlich verdienten Remis sprach Allings Trainer Sebastian Kiffer – obwohl Schöngeisings Ausgleich durch Marcel Berger erst in der Nachspielzeit fiel. „Schöngeising hat zum Schluss ganz schön Druck gemacht“, musste Kiffer anerkennen. Nach 69 Minuten hatte sein Team schon einen Sonntagsschuss von Lukas Wesinger zum Anschlusstreffer hinnehmen müssen. Dabei hatte kurz zuvor Schöngeisings Kilian Probst per Eigentor den frühen Vorsprung von Keanu Jurinek aus der 4. Minute verdoppelt. Insgesamt bescheinigte Kiffer seiner Mannschaft große Einsatzbereitschaft. (Hans Kürzl)