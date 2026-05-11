Kreisklasse kompakt: Alling verliert gegen SCF – Aus Vierkampf wird Dreikampf

Der SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots) im Spiel gegen den Gautinger SC (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Fürstenfeldbruck siegt im Spitzenspiel gegen Alling. Schöngeising und Wildenroth feiern Kantersiege im Aufstiegsrennen der Kreisklasse.

An der Spitze bleibt das Rennen eng, dahinter fielen teils schon klare Entscheidungen: Während Fürstenfeldbruck, Schöngeising und Wildenroth ihre Ambitionen mit deutlichen Siegen untermauerten, kassierte Alling im direkten Duell einen Rückschlag. In Germering platzte der Knoten, und in Puchheim wurde ein Punkt erst mit der letzten Aktion gesichert.

SV Germering – VfL Egenburg 5:2 – Nach zuletzt drei sieglosen Spielen stand der SV Germering unter Zugzwang. „Wir wollen spielerisch ein anderes Gesicht zeigen und uns wieder belohnen“, hatte Spielertrainer Dominik König angekündigt. Seine Mannschaft hielt Wort, brauchte dafür aber etwas Anlauf. Die frühe Führung durch Pascal Esser glich Egenburgs Maurice David noch vor der Pause zum 1:1 aus. Ein Doppelschlag von Markus Schönbauer in der 54. und 58. Minute brachte Germering dann auf Kurs. Philipp Schledere und erneut David betrieben aus Sicht der Gäste nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Alling – SC Fürstenfeldbruck 1:2 – Zur Pause durfte der TSV Alling noch hoffen, im Rennen um den Direktaufstieg ein Wörtchen mitreden zu können. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Maximilian Grolik die Gastgeber in Führung gebracht. Lange hielt das Momentum jedoch nicht. Bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn glich Brucks Santiago Ghigani aus. Die Partie, die auf gutem Kreisklassenniveau geführt wurde, nahm danach an Härte und Spannung zu. „Es hätte in beide Richtungen kippen können“, sagte Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer. Sein Brucker Kollege Nickoy Ricter entschied das Spiel schließlich in der 71. Minute mit einem Traumtor aus 25 Metern. Trotz der Niederlage meinte Kiffer: „Auf die Leistung können wir stolz sein.“

FC Puchheim – SF Breitbrunn 1:1 – Bedeutung hatte die Partie vor allem für die Gäste. Viel geholfen hat ihnen der Punkt im Abstiegskampf aber nicht. Dass Breitbrunn nicht mit drei Zählern nach Hause fuhr, lag an der letzten, höchst spektakulären Szene des Spiels. Ein Freistoß der Gastgeber prallte von der Latte zurück ins Feld. Puchheims Torwart Alexander Nitsche stand goldrichtig und staubte zum Ausgleich ab.

SC Schöngeising – TSV Pentenried 8:0 – Als Tabellenfünfter ist der TSV Pentenried eigentlich durchaus in der Lage, einem Gegner weh zu tun. Beim Aufstiegsaspiranten aus Schöngeising war die Mannschaft aber klar überfordert. Nur in den ersten 15 Minuten konnten die Gäste einigermaßen dagegenhalten. Danach kam die Tormaschine des SCS ins Rollen. Bis zur Pause hatten die Gastgeber bereits dreimal getroffen. Besonders gute Laune hatte Marcel Berger, der nicht nur einen Hattrick erzielte, sondern sogar einen lupenreinen. Damit schraubte er sein persönliches Torekonto auf 32 Treffer. Die weiteren Tore erzielten Kilian Probst und Ilyas Kayikci.

SpVgg Wildenroth – TSV Geiselbullach II 5:0 – Schon zur Pause konnten sich Wildenroths Trainer Nils Hufschlag und die Zuschauer entspannt zurücklehnen. Timo Ritter, zweimal Maximilian Scheidl, Julian Mayr und Ender Dag hatten gegen chancenlose Geiselbullacher bereits früh für klare Verhältnisse gesorgt. „Die frühen Treffer sind uns entgegengekommen“, sagte SpVgg-Sprecher Jürgen Throm. Nach dem Wechsel ließ es Wildenroth ruhiger angehen, kam aber dennoch zu zwei weiteren Treffern durch Ritter und noch einmal Scheidl, der damit bei 25 Saisontoren steht. „Wir grüßen von oben“, sagte Throm stolz.

1. SC Gröbenzell – FC Landsberied 6:0 – Der 1. SC Gröbenzell verteilte seine Treffer gut über die gesamte Spielzeit. Fabian Koller eröffnete den Torreigen nach einer knappen Viertelstunde, zehn Minuten später legte Luca Tristl das 2:0 nach. Kurz nach der Pause sorgte Felix Scheibner per Strafstoß für die Vorentscheidung. Koller traf anschließend ein zweites Mal. In der Schlussviertelstunde machten Christian Rahlfs und Lev Kholodkov das halbe Dutzend voll. (Hans Kürzl)