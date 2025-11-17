Kreisklasse: Höhenrain stoppt Erlings Siegesserie im Derby-Krimi

Höhenrain,16.11.2025, Fußball FSV Höhenrain-Erling,Nr.3(blau), Nr.7(Erling) – Foto: Andrea Jaksch

Auch die Erfolgsserie der SG Starnberg/Söcking reißt vor der Winterpause – Feldafing erkämpft sich gegen Penzberg ein Remis.

„Es war noch mal einiges geboten“, resümierte FSV-Trainer Christian Sedlmeier nach dem ereignisreichen Jahresabschluss in der Kreisklasse 3. Im Zuge des 4:3-Derbyerfolgs am Sonntagnachmittag beendeten die Höhenrainer Fußballer die Siegesserie des formstarken TSV Erling, mit einem Achtungserfolg verabschiedet sich die Sedlmeier-Elf also in die Winterpause. „Die werden wir nutzen, um Kräfte zu sammeln und in der Rückrunde weiter fleißig zu punkten“, kündigte der Chefcoach an. Seine Mannschaft hatte sich im Sommer eine sorgenfreie Saison vorgenommen und rangiert zum Jahreswechsel auf Platz sieben – mit sechs Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz. Auch die sonntägigen Gäste aus Andechs, die nur einen Zähler weniger auf dem Konto haben, können nach Startschwierigkeiten mit der aktuellen Zwischenbilanz zufrieden sein. „Jede Serie reißt irgendwann. Das Gefühl ist weiter positiv, die Pause haben wir uns jetzt verdient“, sagte TSV-Spielertrainer Kevin Enzi.

Im ersten Spielabschnitt des Derbys trat Erling ungewohnt träge auf, Höhenrains Führungstreffer durch Kilian Mühr bei einem Eckball hatte sich angedeutet. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der ältere Bruder, Andreas Mühr, schnell für den FSV, doch mit der Hereinnahme von Enzi steigerten sich die Gäste spürbar und bewiesen Charakter. Der Spieletrainer selbst, Vincenzo Orlando und Marius Pfänder drehten das Resultat mit ihren Toren auf 3:2. „Dann kommt der Kopf ins Spiel, Erling hat Oberwasser bekommen. Aufgrund der überlegenen ersten Halbzeit wäre eine Niederlage maximal ärgerlich gewesen“, sagte Sedlmeier. Vom Ehrgeiz getrieben, kämpfte sich nun seine Elf zurück ins Spiel und glich verdient zum 3:3 aus. Torschütze war Adrian Lech, in der Nachspielzeit avancierte der Angreifer dann zum Mann des Tages und ließ auf Höhenrainer Seite alle Jubeldämme brechen. SG Starnberg/Söcking – SG Wielenbach/Pähl1:1 (0:1) Tore: 0:1 Ernesto (40.), 1:1 Schäffler (90.)

Starnbergs Siegesserie von sieben Pflichtspieldreiern in Folge ist am Sonntag gerissen. In der Kreisklasse vorerst ungeschlagen bleibt die Spielgemeinschaft bis zum Wiederauftakt Anfang März trotzdem, weil Dominik Schäffler im Topspiel gegen die SG Wielenbach/Pähl noch spät den Ausgleich markierte. „Für die Moral ist das natürlich wunderbar“, sagte SGSS-Co-Trainer Sascha Grießhammer, der in der Gesamtbetrachtung des Spiels dennoch „zwei verlorene Punkte“ ausmachte. Vielmehr hätte seine Elf ihre zahlreichen Chancen besser nutzen müssen, um mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. „Mit der Leistung sind wir total zufrieden, nur leider fehlt uns ein richtiger Torjäger. Ich greife nicht zu hoch, wenn ich sage, dass wir locker fünf Tore hätten schießen können“, so Grießhammer. Die tiefstehenden Gäste blieben bei einer ihrer wenigen Offensivaktionen kurz vor der Pause eiskalt und lagen so lange glücklich in Führung. Auf Vorlage von Kapitän Neo Grießhammer brach Schäffler in der 90. Minute per Präzisionskopfball aber doch noch den Bann. TSV Feldafing – ESV Penzberg1:1 (0:1) Tore: 0:1 Brock (44.), 1:1 D. Budes (68.)