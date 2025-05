Kreisklasse: Hechendorf vor Herzschlagfinale - Breitbrunn schießt Frust von Seele

Unterschiedlich vom Typ und eine erfolgreiche Mischung: Tom Ruhdorfer (l.) und Holger Schurr führten den TSV Hechendorf erstmals in der Vereinshistorie in die Kreisklasse. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Es wird ein absolutes Herzschlagfinale für den TSV Hechendorf in der Kreisklasse 4.

SG Burggen/Bernbeuren – TSV Hechendorf 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Jäger (10.), 2:0 Kelz (32.) An letzten beiden Spieltagen kann der Aufsteiger den direkten Klassenerhalt perfekt machen, aber auch direkt absteigen oder in die Relegation rutschen. „Wenn wir so weiterspielen, können wir es auf jeden Fall schaffen“, sagte Hechendorfs Trainer Holger Schurr, der zusammen mit Tom Ruhdorfer das Team betreut, trotz der gestrigen 0:2-Niederlage bei der SG Burggen/Bernbeuren.

Trotz großer Personalsorgen boten die Hechendorfer Fußballer dem Tabellenzweiten am Sonntag über weite Strecken große Gegenwehr. „Wir waren wirklich gut im Spiel“, berichtete Schurr. Dass es dennoch nicht reichte, lag an zwei Faktoren: Auf der einen Seite zwei unglückliche Gegentore, auf der anderen Seite eine mangelhafte Chancenverwertung der Gäste. Dies lag auch an Constantin Hübsch. Zwar lief der Hechendorfer Torjäger in Bernbeuren auf, doch die Torwartnot war so groß, dass Hübsch sich zwischen die Pfosten stellen musste. „Er hat das schon ein paarmal gemacht und war daher die mit Abstand beste Variante“, sagte Schurr. Stammkeeper Kenneth Ried hatte krankheitsbedingt kurzfristig passen müssen, alle anderen Torhüter waren dem TSV am Sonntag nicht zur Verfügung gestanden.