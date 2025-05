Kreisklasse: Gauting pirscht sich ran - Pentenried spielt nur Remis

In Ermangelung anderer Ziele haben sich die Gautinger nämlich vorgenommen, vor dem zwischenzeitlich schon weit enteilten Nachbarn die Saison zu beenden. Passenderweise endet die Spielzeit mit einem Derby. „Wir haben es in der eigenen Hand. Wir wollen jetzt noch unser letztes Heimspiel gegen Puchheim gewinnen und dann in Pentenried“, kündigte GSC-Kapitän Julian Feser nach dem 5:3-Sieg beim SC Malching am Sonntag an.

TSV Alling – TSV Pentenried 2:2 (2:0) Tore: 1:0 Kahl (12.), 2:0 Grolik (16.), 2:1 Grbic (40.), 2:2 Wadlinger (83.) – Gelb-Rot: Reitberger/Alling (85., Meckern)

Der TSV Pentenried muss im Saisonfinale weder nach oben noch nach unten schauen. Entsprechend entspannt kommentierte der im Trainerduo mit Magnus Piele für das Pentenrieder Team verantwortliche Paul Hense die Punkteteilung (2:2) beim TSV Alling am Sonntag.

„Sie waren in der ersten Halbzeit besser, wir in der zweiten. Daher war es ein gerechtes Unentschieden.“ Die Gäste gerieten nach zwei langen Bällen früh in Rückstand, kamen aber noch einmal in die Partie zurück. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Omer Grbic per Kopf auf 1:2 verkürzen. Im zweiten Durchgang hatte Pentenried mehr vom Spiel, allerdings auch einmal Glück, als Alling nur die Latte traf. In der 83. Minute sorgte schließlich Matteo Wadlinger per Abstauber nach einem Schuss von Björn Papelitzky für den verdienten Ausgleich.

In der Schlussphase waren die Gastgeber in Unterzahl, daraus konnte der TSV Pentenried aber kein Kapital mehr schlagen. Nächste Woche bestreitet der Tabellensechste sein letztes Auswärtsspiel der Saison beim FC Landsberied, dann folgt das „Endspiel“ (Hense) am Römerfeld gegen den Gautinger SC. „Darauf fiebern wir schon ganz gewaltig hin“, sagt Coach Hense.