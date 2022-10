Kreisklasse: Fünf Teams kämpfen um zwei Plätze für die Aufstiegsrunde Zwei Landkreisduelle

Landkreis – Drei Spieltage stehen in der Kreisklasse 3 noch aus, dann steht fest, welche Teams in die Aufstiegsrunde einziehen, und wer in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpft. An der Tabellenspitze hat sich die SG Aying/Helfendorf abgesetzt. Die letzten beiden Ränge machen der TSV Weyarn und der TSV Irschenberg unter sich aus. Die verbleibenden fünf Teams kämpfen um die beiden verbleibenden Plätze in der Aufstiegsrunde.

FC Deisenhofen III – SV Warngau Sa. 18 Uhr

Mit dem Heimsieg gegen Deisenhofen III hat der FC Rottach-Egern die Liga noch einmal spannend gemacht. Deisenhofen rutschte auf Rang drei ab und empfängt nun den SV Warngau auf dem heimischen Kunstrasen. Vier Punkte trennen die beiden Teams, bei einem Auswärtssieg dürfte sich der Aufsteiger aus Warngau sogar wieder Hoffnung auf einen Platz unter den ersten Drei machen. „Deisenhofen ist mit Abstand die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wir freuen uns auf die Aufgabe und hoffen, dass wir auch dort punkten können. Wir gehen auf jeden Fall mit viel Selbstvertrauen ins Spiel“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer, dessen Team zuletzt mit 3:1 gegen Bayrischzell gewann.

TSV Weyarn – FC Rottach-Egern So. 14 Uhr

Nach der knappen Niederlage im Derby in Darching will der TSV Weyarn beim Heimspiel gegen den FC Rottach-Egern endlich wieder Punkte einfahren. „Unser Ziel ist es, daheim gegen Rottach drei Punkte zu holen und an die Leistung des letzten Spiels anzuknüpfen“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk. Die personelle Lage hat sich bei den Hausherren etwas gebessert: Nach überstandener Krankheit stehen Albert Michl und Sinan Celik wieder im Kader. Wie das Team der Gäste genau aussehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. „Wir werden aber wohl einige Spieler ersetzen müssen“, sagt Rottachs Coach Bernhard Gruber. Auch er hofft auf eine ähnliche Vorstellung seines Teams, wie beim jüngsten 2:1 gegen Deisenhofen. „Weyarn hat zuletzt wohl ein gutes Spiel in Darching gemacht. Wer weniger Fehler macht, wird das Spiel gewinnen. Auswärts wäre für uns ein Punkt in Ordnung“, fügt Gruber hinzu.