Kreisklasse: Entscheidung um Relegationsplatz nach Remis vertagt

Kreisklasse SpVgg Wildenroth in rot gegen SC Fürstenfeldbruck in gelb – Foto: Hans Kürzl

Die SpVgg Wildenroth und der SC Fürstenfeldbruck trennen sich im Spitzenspiel der Kreisklasse 4:4. Damit haben beide noch Chancen auf die Relegation.

Topspiel, Partie auf Augenhöhe und offener Schlagabtausch – passte alles auf das, was die SpVgg Wildenroth und der SC Fürstenfeldbruck den 250 Zuschauern anboten. Beide Teams bewiesen, dass sie zu Recht an der Spitze der Kreisklasse stehen und den Relegationsplatz vor Augen haben. Nach dem 4:4 (2:3) hat allerdings die SpVgg die etwas besseren Karten. Die verdankt sie den je zwei Treffern von Ender Dag und Xaver Throm. Auch bei den Bruckern waren Santiago Ghigani und Matija Rajic jeweils zweimal erfolgreich.

In der Analyse waren sich Wildenroths Coach Nils Hufschlag und SCF-Spielertrainer Patrick Lapper einig: Dieses Ergebnis war die logische Folge des Spielverlaufs. Denn Gastgeber wie Kreisstädter hatten von Anfang an das Visier nach oben geklappt, kein Abtasten, sondern unbedingter Siegeswille.

Den besseren Start erwischte der Gast mit seinem Führungstor nach gerade mal 60 Sekunden. Doch die SpVgg verdaute das schnell und drehte das Spiel erst einmal mit einem Doppelschlag bis zur 17. Minute. Davon zeigte sich aber der SCF genauso wenig beeindruckt. Die Brucker gingen ihrerseits mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Lapper bedauerte ein wenig, „dass wir in den guten Phasen nach unseren Führungstreffern nicht sofort nachgelegt haben“. Auch wegen der drei Gegentore nach Standardsituationen sah er noch Verbesserungsbedarf. Doch allzu lang hielt sich Lapper bei dieser Kritik nicht auf. Konnte er doch genauso auf die gute Reaktion nach den Rückständen und die stabile Moral in der Mannschaft verweisen. Auch Hufschlag attestierte den gastgebenden Wildenrothern „eine ganz starke Teamleistung“. Jeder seiner Spieler habe für den anderen gearbeitet.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie trotz der noch ungewohnt hohen Temperaturen intensiv, wurde aber nie unfair. Die Kontrahenten zeigten hohen Einsatz und wählten in ihrem Spiel stets eher die offensivere Variante. So hatte jeder bis zum Schlusspfiff die Entscheidung in seinen Händen.

„Nun haben wir es selbst in der Hand“, freute sich Wildenroths Coach Hufschlag. „Wir wollen in Alling gewinnen und unseren Fans dann eine aufregende Relegation schenken.“ Doch Lapper möchte da schon noch dazwischenfunken. Alling sei stark genug, „dass sie uns Schützenhilfe leisten“.